Aikuiset menivät Youtubeen: "Puutumme vähän arkoihinkin asioihin, esimerkiksi kiusaamiseen ja vaihdevuosiongelmiin"

Videopalvelu Youtube ei ole enää vain nuorten areena. Nyt sitä valtaavat aikuistubettajat, joilla on oma kasvava verkostonsa. Verkosto tarvittiin, koska Youtuben ydinryhmän videoiden sisältö poikkeaa merkittävästi vanhempien tekijöiden tuotannosta.

- Jos näin 35-vuotiaana haluan katsoa jonkun elämää, niin ennemmin omanikäisteni kuin 18-vuotiaiden, toteaa verkoston perustaja, tubettaja ja sometoimittaja Iriz Silander.

- Aikuiset käsittelevät usein vanhemmuutta ja työelämää. He voivat tehdä Youtubeen synnytystarinoita ja kertoa, miten saivat potkut.

Verkosto tarjoaa aikuistubettajille yhteisön ja aikuiselle Youtube-yleisölle taas helpon tavan löytää omiin tarpeisiin sopivaa sisältöä - esimerkiksi #aikuistubettajat-aihetunnisteella hakemalla.

Ei kuilua nuorten ja vanhojen välillä

Tädit tubettaa -Youtube-kanavan toinen tekijä Maiju Kauppila kertoo, että hänen tarkoituksenaan on näyttää, ettei ikä estä videoiden tekemistä.

Kanavan keskiössä on huumori.

- Puutumme vähän arkoihinkin asioihin, esimerkiksi kiusaamiseen ja vaihdevuosiongelmiin.

Kauppilan mielestä aikuistubettajien oma verkosto ei tarkoita sitä, että heidän ja nuorten tubettajien välillä olisi jonkinlainen kuilu.

- Nuoret tubettajat ovat ihan mahtavaa porukkaa. On ollut ilo tutustua heihin eri tilaisuuksissa. He ovat ottaneet meidät vanhemmat positiivisesti vastaan.

Samaa sanoo omaa nimeään kantavaa Youtube-kanavaa pyörittävä Timo Kantola: kuilua ei ole.

- Eroja on aiheissa. Nuoret tekevät videoita nuorille, aikuiset aikuisille.

Aikuistubettajien verkosto on ollut olemassa alle vuoden, mutta heistä on jo tullut tärkeä osa alan väkeä. Verkostossa on nyt noin 80 jäsentä.

Silander edustaa aikuistubettajia tubettajien järjestön Tubeconin hallituksessa. Aikuistubettajille on myös oma palkintokategoria Tubecon Awards -gaalassa.