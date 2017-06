Äidin raskausmyrkytyksen syynä voi olla vauvan perimä

Vauvan perimällä on vaikutusta äidin riskiin sairastua raskausmyrkytykseen, kertoo laaja kansainvälinen tutkimus. Nature Genetics -lehdessä julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa on osoitettu sikiön perimän voivan vaikuttaa äidin terveyteen.

Pre-eklampsia eli raskausmyrkytys on yleisimpiä äitiyskuoleman ja ennenaikaisen synnytyksen syitä. Sen kehittymisen syitä ei tunneta tarkasti, mutta sitä pidetään ensisijaisesti istukkasairautena.

Tiedossa on ollut, että sairastumisriskiä nostaa sekä äidin että isän puoleisessa suvussa aiemmin esiintynyt pre-eklampsia.

– Pre-eklampsiaan liittyy usein istukan toimintahäiriö. Koska istukan kehittymistä ohjaavat sikiön geenit, halusimme selvittää, löytyisikö sikiön perimästä yhteys sairastumisriskiin, tutkimusta Suomessa johtava dosentti Hannele Laivuori Helsingin yliopistosta kertoi tiedotteessa.

Tutkijat keräsivät DNA-näytteet yli 4 380 lapselta, joiden äidit olivat sairastaneet pre-enklampsian. Tulokset paljastivat sairaudelle altistavia perimän muutoksia läheltä sFlt-1-nimistä proteiinia tuottavaa geeniä.

– Pre-eklampsian äideille ja lapsille aiheuttama vaara on tunnettu jo muinaisessa Egyptissä ja Kreikassa. Nyt olemme löytäneet ensimmäisen osan geneettisestä palapelistä tämän mysteerin ratkaisemiseksi. Havaintomme auttaa myös tunnistamaan paremmin ennakolta ne äidit, joilla on erityisen suuri riski sairastumiseen, tutkimuksen geneettisiä analyysejä Britanniassa johtava tohtori Ralph McGinnis kertoi.