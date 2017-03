Ahvenanmaalla tehtiin tänään melkein lämpöennätys - Norjassa kellittiin jo kesän lukemissa

Ilmatieteen laitoksen mukaan Ahvenanmaalla on tänään oltu hyvin lähellä lämpöennätystä, kun Jomalassa mitattiin peräti 17,4 astetta. Se on on kymmenyksen päässä maaliskuun ennätyksestä.

17,5 plusasteen lämpöennätys mitattiin päivälleen tasan 10 vuotta sitten Helsinki-Vantaalla.

Ruotsin puolella puolestaan on mittailtu korkeita lukemia, ja Norjassa on ollut melkein 22 astetta.

Puuskittainen kova tuuli on väistänyt Oulun seutua ja Pohjois-Pohjanmaata maanantaina, mutta on puhaltanut Pohjanmaalla.

Puuskittainen tuuli puhalsi Kokkolan seudulla iltapäivällä 24-25 metriä sekunnissa ja merellä melkein 29 metriä sekunnissa. Voimakas matalapaine liikkuu nopeasti itään kaakon kulmalle.

Huomenna sää on kylmenemässä muutamaksi päiväksi.