Ähtärissä suden pureman pikkupojan kädessä vakavia monikudosvammoja, vaatii pidempää sairaalahoitoa

Kahden suden pureman 7-vuotiaan pikkupojan käsi on tänään leikattu uudelleen, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualueen johtaja ja osaston ylilääkäri Heikki Mäenpää.



Pojalla on Mäenpään mukaan vakavia monikudosvammoja kädessä. Potilas toimitettiin heti tapaturman jälkeen hoidettavaksi Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan ja hänet leikattiin ensimmäisen kerran jo samana päivänä.



Tänään käteen on Mäenpään mukaan tehty uusi leikkaus. Ylilääkärin mukaan potilas voi kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin.



Lopputulosta on hänen mukaansa kuitenkin vielä vaikea arvioida.



Mäenpään mukaan potilaan hoito on edelleen kesken, eikä hän ole pääsemässä kotiin vielä lähiaikoina.



Tapaturma sattui tiistaina Ähtärin eläinpuistossa Etelä-Pohjanmaalla. Poika oli jostain syystä päässyt susitarhan verkkoaidan viereen, mistä susi oli onnistunut tarttumaan pojan käteen.



Susi veti pikkupojan käden susitarhan puolelle, jolloin käden kimppuun hyökkäsi toinenkin susi.