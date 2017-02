Ähtärin turma-aitaus suljettiin susilta – poikaa purreet yksilöt yhä tarhassa

Ähtärin eläinpuiston kiinteistöpäällikkö Teemu Kilponen rakensi keskiviikkona aamupäivällä uusia aitoja puiston susiaitaukseen. Eläinpuisto rakennutti uusia esteitä päivä sen jälkeen, kun kaksi sutta oli käynyt kiinni eläintarhassa olleen pojan käteen.



Poika oli päässyt susitarhan verkkoaidan viereen. Silloin tarhassa ollut susi oli tarttunut pojan käteen ja vetänyt poikaa aidan läpi susitarhan puolelle. Tarhassa ollut toinen susi oli myös tarttunut poikaa käsivarresta. Muut paikalla olleet ihmiset olivat saaneet irrotettua sudet pojasta. Poika sai vakavia käsivammoja, ja hänet vietiin jatkohoitoon Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan.



Uusien aitojen lisäksi eläinpuisto on asennuttanut susiaitauksen eteen kieltokylttejä, joissa kielletään menemästä aidan yli tai ali.

Ähtärin eläinpuistossa on yhteensä viisi sutta. Ne kaikki ovat edelleen tarhassa, mutta susiaitauksen turmaosa on nyt suljettu eläimiltä.

Eläinpuiston sudet eivät toistaiseksi pääse siihen aitauksen osaan, jossa turma tiistaina tapahtui. Suljettu osa on yksi neliosaisesta alueesta, jossa eläinpuiston sudet voivat liikkua. Susia on Ähtärin eläinpuistossa yhteensä viisi, yksi naaras ja neljä urosta. Tiedossa ei toistaiseksi ole, mikä poikaan kiinni käynneiden susien kohtalo on. Kaikki sudet ovat syntyneet eläinpuistossa.



Jos susiaitaukseen väkisin haluaa mennä, eläinpuistossa vieraileva ihminen pääsee sinne edelleen. Kilposen mukaan mietittävää on siinä, minkälaisilla rakenteilla susien tarhaa halutaan aidata. Suuret rakenteet ja korkeat aidat voisivat peittää näkyvyyden susiaitaukseen.



Poliisi tutkii tapausta. Lisäksi Ähtärin eläinpuiston on annettava välikohtauksesta selvitys Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.



Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Juhani Haapaniemi kertoo, että eläinpuisto pohtii ja selvittää omia käytäntöjään. Välikohtaus ei Haapaniemen mukaan ole vaikuttanut eläinpuiston asiakasmääriin. Tällä hetkellä puiston asiakkaita ovat erityisesti Etelä-Suomen hiihtolomalaiset.