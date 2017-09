Afganistanilaisten naistoimittajien kohtalosta epätietoisuutta Suomessa – "Kadonnut majapaikasta"

Suomessa vierailulla olevasta afgaaninaistoimittajien ryhmän viiden jäsenen olinpaikasta on syntynyt epätietoisuutta. Ryhmässä oli yhteensä 13 toimittajaa.

Suomalainen Stop Deportations -ryhmä tiedotti torstaina, että keskiviikkona viisi toimittajaa olisi kadonnut majapaikastaan ja "loikannut" Suomeen. Tiedotteen mukaan heidän nykyisestä olinpaikasta ei ole tietoa.

Stop Deportations vastustaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalautuksia esimerkiksi Afganistaniin ja Irakiin.

Afganistanilaisten toimittajien ryhmä vierailee Suomessa Naistoimittajat ry:n järjestämällä opintomatkalla.

Naistoimittajat ry:n osalta vierailusta vastannut Eeva Koskinen ei täysin allekirjoita Stop Deportations -ryhmän väitteitä.

– Viisi vierasta on keskeyttänyt kurssin ja kaksi heistä on ilmoittautunut Saksassa. On mahdotonta sanoa, mitä näillä aikuisilla ihmisillä on mielessä. Heillä on Schengen-viisumi voimassa. Afganistanissa naistoimittajilla on ahtaat oltavat, joten moni voi miettiä esimerkiksi turvapaikka-asioita, Koskinen sanoo.

Toimittajien tarkoituksena on ollut tutustua eri mediatalojen lisäksi muun muassa journalistikoulutukseen, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskukseen Tapriin, eduskuntaan ja Julkisen sanan neuvoston toimintaan. Lisäksi ohjelmassa oli perehtymistä Suomen pakolaispolitiikkaan.

– Suomen ulkoministeriön järjestämässä tilaisuudessa tiistaina 19. syyskuuta yksi afganistanilaisista naistoimittajista romahti ja kertoi, että hänen henkeään on uhattu kotimaassa eikä työnantaja pysty enää takaamaan hänen turvallisuuttaan. Tämän jälkeen isä oli kieltänyt häntä menemästä enää töihin. Aiemmalta naistoimittajien matkalta vuonna 2011 loikkasi kolme toimittajaa, Stop Deportations -ryhmä tiedotti.

Afgaanitoimittajat tulivat ulkoministeriön viime viikolla lähettämän vierailutiedotteen mukaan Kabulin ohella Mazar-e-Sarifista, Kunduzista, Jowzjanista, Heratista, Badakshanista ja Baghlanista. He edustavat eri medioita radiosta televisioon ja lehtiin.

Toimittajaryhmä on osallistunut myös ulkoministeriön järjestämiin tilaisuuksiin. Ulkoministeriöstä sanotaan, että siellä on kuultu huhupuheita vieraiden vähenemisestä.

– Huhupuheita on kantautunut meille siitä, ettei koko ryhmä olisi enää koossa. En voi kuitenkaan vahvistaa faktana, että näin olisi käynyt. Vierailun viimeinen päivä on perjantai 22. syyskuuta, kertoo eteläisen Aasian yksikön päällikkö Leena Viljanen.

Afganistanissa naisten asema on maailman heikoimpia. Myönteistä kehitystä on tapahtunut muun muassa tyttöjen koulunkäynnissä ja naisten lisääntyneessä pääsyssä terveydenhuollon piiriin. Ongelmia ovat kuitenkin olleet korkea äitiyskuolleisuus, naisiin kohdistuva väkivalta, pakko-avioliitot sekä naisten kohdalla heikosti toteutuvat poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet.

– Loikkaus vahvistaa käsitystä, ettei Afganistanin valtio pysty takaamaan kansalaistensa turvallisuutta, Stop Deportations -ryhmä sanoo.

Afgaaninaistoimittajia on ollut suomalaisen Naistoimittajat ry:n koulutushankkeessa mukana vuodesta 2009 lähtien. Yhdistys on kouluttanut Afganistanissa paikallisia naistoimittajia ulkoministeriön rahoittamassa järjestöjen kehityshankkeessa.