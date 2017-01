ABC siirtyy bensapumpuilla senttiperusteiseen bonukseen – ja sanoo alentavansa polttoaineen hintaa

ABC siirtyy bensapumpuilla prosenttiperusteisesta bonuksesta senttiperusteiseen malliin ja lupaa samalla alentaa polttoaineen hintaa 1. maaliskuuta alkaen.

ABC:n ketjujohtajan Antti Heikkisen mukaan uuteen malliin siirrytään verotuksellisista syistä. Tällä hetkellä bensan ja dieselin hinnasta 65 prosenttia on veroa.

–Olemme maksaneet prosenttiperusteista bonusta myös bensan ja dieselin hintaan sisältyvistä veroista. Pitkällä aikavälillä tämä on kestämätön malli. Siksi siirrymme senttiperusteiseen bonukseen, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan senttiperuisteiseen bonukseen siirtymisen myötä myös bensan ja dieselin hinta laskee ABC-asemilla.

–Ohjaamme uuden mallin tuomat säästöt kokonaisuudessaan tolppahintojen alentamiseen. Uudistus kannustaa myös niitä talouksia, joilla on vähemmän bonusostoja, tankkaamaan ABC:llä, sillä he saavat vanhaan malliin verrattuna enemmän hyötyä, kertoo Heikkinen.

Uusi senttiperusteinen bonus toimii niin, että jos asiakasomistajan bonusprosentti on kuun lopussa kolme, tankatun polttonesteen litrahinta on tolppahinta miinus kolme senttiä.

Etu on senteissä per litra samansuuruinen kuin bonusprosentti kuukauden lopussa eli maksimissaan 5 senttiä per litra. Kaikki ostot, mukaan lukien tankkausostot, kasvattavat kuukauden bonusprosenttia kuten ennenkin. Lisäksi asiakas saa edelleen 0,5 prosenttia maksutapaetua maksaessaan S-Etukortilla.