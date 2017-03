Aasialaisten matkailijoiden määrä kovassa kasvussa – kiinalaiset tuovat Suomeen jo ruotsalaisia enemmän rahaa

Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä ja rahankäyttö Suomessa kasvoivat viime vuonna, selviää Visit Finlandin matkailijatutkimuksesta.



Myös Suomessa ensi kertaa vierailevien määrä kasvoi huomattavasti. Nämä matkustajat tulivat etenkin uusilta kasvavilta markkinoilta, kuten Aasiasta.



– Joka kolmas Suomeen saapuva on edelleen venäläinen, mutta erot alkavat vähitellen tasoittua, Finpron Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkusen sanoo.





Suomessa ensi kertaa vieraileva eteläkorealainen Eun Sol Huang kiertää samalla lomamatkalla myös Norjaa ja Ruotsia kahdenkymmenen päivän ajan.



Suomessa Huang viettää lomastaan viikon.



Siinä ajassa ehtii hyvin viettää muutaman päivän Rovaniemellä ja Ivalossa, sekä tutustua pääkaupunkiin.



Lappiin Huang kertoo tahtovansa matkustaa revontulien vuoksi. Ne hän antaa myös pääsyyksi sille, miksi ylipäätään matkusti Suomeen.





Visit Finlandin tutkimuksen mukaan venäläisten jälkeen toisiksi suurin vierailijaryhmä olivat viime vuonna ruotsalaiset, kolmantena saksalaiset ja neljäntenä britit.



Viidenneksi suurimmaksi nousi kuitenkin jo Kiina, joka meni ohi Japanista, Ranskasta, Espanjasta ja Yhdysvalloista.



Kiinalaisten matkailijoiden määrä Suomessa onkin kasvanut yhteensä 35 prosenttia kahden vuoden takaisesta.



Kiinalaiset eivät ole kuitenkaan ainoita, joiden kiinnostus Suomea kohtaan on herännyt hiljattain.



Intialaisten vierailijoiden määrä kaksinkertaistui viime vuonna, samoin matkailu etenkin Etelä-Koreasta, Singaporesta ja Hongkongista lisääntyi.





Yhteensä Suomeen saapui viime vuonna 7,7 miljoonaa vierailijaa, jotka toivat maahan 3,9 miljardia euroa.



Kaikkiaan eniten rahaa toivat edelleen venäläiset, mutta toiselle sijalle on tässäkin kivunnut Kiina.



Kiinalaiset käyttivät ulkomaisista matkailijoista viime vuonna myös eniten rahaa matkaa kohden, yhteensä noin 940 euroa.



– Matkamuistojen ja tuliaisten ostaminen kuuluu kiinalaisten ja japanilaisten matkailuun. Lomia on vähän, joten niistä otetaan kaikki irti, Virkkunen sanoo.



Yhteensä kiinalaiset käyttivät viime vuonna Suomessa rahaa yhteensä 335 miljoonaa euroa, mikä oli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin esimerkiksi ruotsalaiset.





Matkailuoppaita julkaiseva Lonely planet on listannut Suomen tämän vuoden kolmanneksi kiinnostavimmaksi matkakohteeksi.



Suomen maine ja houkuttelevuus matkailukohteena kasvavat maailmalla.



Tämän kaltaisella mainoksella on Virkkusen mukaan valtava merkitys Suomen tunnettuuden kasvattamisessa.



Sen eteen on kuitenkin tehty myös työtä. Mainos ei hänen mukaansa tule maailmalta itsestään, vaan sitä pitää markkinoida ja myydä.



Seuraavaksi tämä mielenkiinto on Virkkusen mukaan käännettävä kysynnäksi.



– Suurin haaste Suomen matkailulle on se, miten kysyntä saadaan kasvuksi ja rahaksi, Virkkunen sanoo.