Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion puolustuksen mukaan Aarnion osallisuudesta huumekauppaan on tehty vääriä johtopäätelmiä. Puolustus on kyseenalaistanut syyttäjien näytön.

Helsingin huumepoliisin Jari Aarnion puolustusasianajaja Riitta Leppiniemi palasi aamupäivällä Aarnion puolustukseen perusväitteeseen niin sanotussa tynnyrijutussa: Aarnion väitetyssä rikollisyhteydenpidossa on ollut kyse huumepoliisien tietolähdetoiminnasta.

Helsingin hovioikeudessa kuullaan torstaina Aarnion puolustuksen loppulausunto. Puolustuksen mielestä syytteet Aarniota kohtaan pitäisi hylätä, koska selvää näyttöä Aarnion osallisuudesta ei ole.

Niin sanottua Pasilan miestä, joka Aarnion on väitetty olleen, ei puolustuksen mukaan ole.

– Tarina ei ole muuttunut, Leppiniemi totesi viitaten puolustuksen lähtökohtiin.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Aarnion törkeistä huumausainerikoksista 10 vuodeksi vankeuteen, koska hänen katsotaan olleen lukuisten puhelinten kautta yhteydessä huumekauppiaisiin ja järjestellyt satoja kiloja hasista Suomeen.

Puolustuksen mukaan käräjäoikeuden johtopäätös on virheellinen.

Puolustus: Huumepoliisit pitäneet yhteyttä lähteisiin

Kaikki puhelimet ovat puolustuksen mukaan olleet poliisin yhteydenpitopuhelimia. Puolustus on todennut, että jotkut yhteydenpitopuhelimista ovat olleet myös Aarnion käytössä, mutta myös muiden Helsingin huumepoliisien.

– Ei ole merkitystä, kuka yhteyttä pitää, kun kyse on virkatoimista, Leppiniemi sanoi oikeudessa.

Puolustuksen mukaan Aarnion syyllisyys on rakennettu pitkälti televalvontatietojen varaan kuitenkaan kaikin osin tietämättä, mitä yhteydenpito on koskenut. Tämä on aiheuttanut virheellisen tulkinnan.

Puolustuksen mukaan poliisit olisivat olleet yhteydessä omiin tietolähteisiinsä samoihin aikoihin, kun tynnyreitä on ollut tuotu Suomeen. Tapahtumat eivät kuitenkaan ole liittyneet toisiinsa, eikä tätä voi puolustuksen mielestä edes todentaa, kun valvontatiedossa ei ole sisältöjä.

Jari Aarnion puolustusasianajaja Riitta Leppiniemi on esitellyt torstaina Aarnion puolustuksen loppulausuntoa Helsingin hovioikeudessa.

Aarniota ei voi puolustuksen mielestä yhdistää ajallisesti tai paikallisesti tarkasti puhelinten käyttöön, vaikka syyttäjät niin väittävät.

– Televalvontatiedoista sanon, että yksittäinen paikkatieto ei kerro juuri mitään, Leppäniemi totesi.

Aamulla Leppiniemi jo kritisoi vahvasti sitä, miten syytteissä on laskettu huumemäärät, joita Aarnion on väitetty järjestelleen Suomeen.

Puolustus: epäreilu oikeudenkäynti

Oikeudenkäynnin tauolla Leppiniemi totesi lehdistölle, että Aarnio pitää oikeudenkäyntiä epäoikeudenmukaisena. Kyse on aineistosta, joka liittyy Hollannin kontaktiin liittyvään poliisitutkintaan.

Hollannin kontakti on henkilö, joka olisi Hollannissa järjestellyt huumeiden tuontia Suomeen.

Puolustuksen mukaan he eivät ole saaneet kaikkea aineistoa, joka olisi puolustautumisen kannalta välttämätöntä. Tämä on vaikeuttanut Aarnion mahdollisuutta puolustautua.

Syyttäjät toisilla linjoilla

Helsingin hovioikeudessa on menty pitkälti samalla näytöllä kuin runsaat pari vuotta sitten käräjäoikeudessa. Puolustus oli tuonut uutena näyttönä muun muassa aineistoa, jonka se katsoo kyseenalaistavan huumemääriä, joista Aarnio on tuomittu. Myös syyttäjillä oli uutta näyttöä hovioikeudessa, ja he kävivät loppunäkemyksensä läpi aiemmin tällä viikolla.

Syyttäjät ovat pitkälti täysin eri linjoilla kuin puolustus. Syyttäjien mukaan Aarnio on niin sanottu Pasilan mies, joka olisi järjestellyt huumeita kilokaupalla Suomeen.

– Miten ihmeessä Aarnio olisi voinut vuosia pyörittää huumekauppaa kenenkään sitä huomaamatta? Leppiniemi totesi.

Hovioikeuden tuomion antamisaikataulusta ilmoitetaan myöhemmin.