Aamun työmatkalaiset jäivät ilman sarjalippuja – VR aloittaa lippujen myynnin vasta puoliltapäivin

VR:n uudistettujen sarjalippujen piti tulla myyntiin tänään maanantaina. Kuitenkin aamulla verkkokaupassa on ollut myynnissä ainoastaan lähiliikenteen sarjalippuja.



VR Groupin viestinnästä kerrotaan, että uudistetut sarjaliput pyritään saamaan myyntiin tämän päivän aikana.



Twitterissä VR Group kertoo, että lippujen pitäisi tulla myyntiin kello 11 mennessä. VR Groupin viestinnän mukaan arvio on, että liput saataisiin myyntiin puoleenpäivään mennessä.



VR:n kaukoliikenteen sarjalippujen myynti on ollut kesätauolla 9. kesäkuuta alkaen. Jatkossa sarjalipulta varataan matka ennen junaan nousua.



– Pyrimme, että pääset sarjalippuostoksille 14.8. alkaen ja 10 matkan Eko-luokan sarjaliput palaavat tarjoushintaan, VR:n sivujen tiedotteessa lukee.