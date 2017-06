Aalto-yliopisto menetti yhteyden satelliittiinsa

Aalto-yliopiston lupaavasti alkanut satelliittimissio on ongelmissa. Toukokuun lopulla matkaan lähetetty Aalto-2-satelliitti ei vastaa enää komentoihin.

Kansainvälisen avaruusaseman astronautit vapauttivat Aalto-2:n kiertoradalleen 25. toukokuuta, ja myöhemmin illalla satelliitti oli jo yhteydessä Otaniemen maa-asemaan Espoossa.

Neljä päivää vapautuksen jälkeen satelliitin signaalissa alkoi esiintyä häiriöitä. Satelliitin lähettämässä lyhyessä tiedotteessa oli epäsäännöllisyyksiä, ja pian sen jälkeen satelliitti viestitti käynnistyneensä uudelleen. Sitten yhteys katosi.

Mahdollisia syitä ongelmiin on monia.

– Todennäköisesti ongelman takana ovat avaruuden hankalat olosuhteet, esimerkiksi säteilyn aiheuttama komponentin vioittuminen tai alhaisen lämpötilan aiheuttamat ongelmat energiajärjestelmässä. Ohjelmisto-ongelma ei ole myöskään poissuljettu, opiskelijoiden satelliittitiimiä vetävä professori Jaan Praks kertoi tiedotteessa.

Kesäkuun lopulla avaruuteen laukaistaan Aalto-2:n isoveli Aalto-1. Praksin mukaan se on monimutkaisempi satelliitti ja sitä on testattu paljon Aalto-2:ta kauemmin. Lisäksi sen kiertorata on lähempänä Otaniemen maa-asemaa, mikä helpottaa sen operointia.