Aalto huolissaan etuusviidakosta – "Turvaverkkomme ei saa olla niin monimutkainen, että se jättää ihmiset ansaan"

Vihreiden uusi puheenjohtaja Touko Aalto, 33, korosti linjapuheessaan sunnuntaina odotetusti koulutuksen tärkeyttä, ilmastonmuutoksen torjuntaa, luonnonsuojelua, talouden uudistamista ja vähäosaisista huolehtimista. Vihreän liiton linja ei puheen myötä muutu miksikään.

Puheessa otettiin heikoimmista huolehtiminen aikaisemmin esiin kuin esimerkiksi ilmastonmuutos, koulutus ja luonnonsuojelu.

- Meidän on pidettävä huoli siitä, että kukaan ei putoa kyydistä. Ihmisten arjen kokemukset nykyisestä etuusviidakosta on kuultava. Turvaverkkomme ei saa olla niin monimutkainen, että se jättää ihmiset ansaan. Hyvinvointivaltion tehtävä on nostaa ihmisiä työhön, vapauttaa ihmiset tekemään omia ratkaisujaan ja tavoittelemaan onnea omalla tavallaan, Aalto puhui.

Kotimaassa on Aallon mukaan puututtava taloudellisen velan lisäksi ympäristövelkaan esimerkiksi siten, ettei metsiä hakata liikaa biotalouden nimissä.

- Ympäristövelasta ei puhuta. Meidän on muutettava se. Tähän velkaan meillä ei ole varaa. Metsät eivät ole pelkästään kuutioita. Ne ovat myös hyvinvointia. Metsät ja järvet, suot ja kalliot, meret ja joet ovat meille suomalaisille rakkaita ja tärkeitä. Meidän on turvattava se, että jätämme lapsillemme perinnöksi monimuotoisen, rikkaan ja elinvoimaisen luonnon ja ympäristön, hän sanoi.

Ihmiskunnan suurimmaksi haasteeksi Aalto nosti ilmastonmuutoksen, jonka torjunnassa hän näkee taloudellisia mahdollisuuksia myös Suomelle.

- Ilmastonmuutos ei odota. Meidän ei pidä lamaantua sen edessä. Ilmastonsuojelun ja taloudellisen menestyksen ei tarvitse olla toistensa vihollisia. Tässä maassa on valtavasti korkeaa osaamista, jonka avulla pystymme kääntämään uhan voitoksemme, jos vain uskallamme haasteeseen tarttua.

Aalto kertoi olevansa myös feministi ja vaati puoluetta puolustamaan kaikkien ihmisten oikeuksia.

- Feministinä minulle on tärkeää, että ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat läsnä kaikessa, mitä teemme. Ne ovat politiikkamme kulmakiviä, jotka on tehtävä näkyväksi jokaisella politiikan osa-alueella.