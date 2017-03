50 euron setelistä tulee vaikeammin väärennettävä – uudet viisikymppiset liikkeelle ensi viikolla

Uudet 50 euron setelit lasketaan liikkeelle ensi viikon tiistaina 4. huhtikuuta. Setelin väärentäminen vaikeutuu, koska sen turvatekijöitä on parannettu.

Kokonaan uutena turvallisuutta lisäävänä elementtinä siihen on lisätty niin sanottu kasvoikkuna. Kasvoikkuna on setelin etupuolelta katsottuna sen oikeassa yläkulmassa. Tuohon läpikuultavaan ikkunaan ilmestyy Europa-neidon kasvot, kun sitä katsoo valoa vasten.

Ikkuna näkyy kummaltakin puolelta katsottaessa. Vuonna 2015 liikkeelle lasketuissa 20 euron seteleissä on vastaava ikkuna.

Setelien turvatekijät paranevat muutenkin kauttaaltaan, mutta käytännössä entisetkin ovat niin hyvällä tasolla, etteivät rikolliset edes yritä valmistaa ammattilaisten seulan läpäiseviä väärennöksiä.

– Väärennökset löytyvät kyllä. Parhaimmatkin väärennökset ovat niin kaukana aidosta, kun julkiset turvatekijät käy läpi, Suomen Pankissa neuvonantajana toimiva Jussi Kangas sanoo.

Julkisten turvatekijöiden lisäksi olemassa on myös salaisia turvatekijöitä.

Kankaan mukaan mistään yksittäisestä turvatekijästä aidon ja väärennöksen eroa ei silti erota.

– Joissain väärennöksissä jokin toinen turvatekijä on väärennetty paremmin ja joissain toisissa jokin toinen, Kangas sanoo.

Joka tapauksessa Suomessa väärennöksen tuleminen vastaan on hyvin harvinaista. Viime vuosina väärennettyjä seteleitä on löytynyt reilun 500 ja reilun 2 000 kappaleen välillä vuotta kohden. Kaiken kaikkiaan noin 80 prosenttia väärennetyistä seteleisä on 20 tai 50 euron seteleitä.