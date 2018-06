Maan suurimmassa hätäkeskuksessa Keravalla on 15 hätäkeskuspäivystäjän vajaus, Turun hätäkeskuksessa kymmenen päivystäjän vajaus.

Kansalaisten hätäpuheluita vastaanottavia hätäkeskuspäivystäjiä on liian vähän.

– Voisimme ottaa yli 30 hätäkeskuspäivystäjää töihin saman tien. Se on suuri määrä tämän kokoisessa virastossa, kertoo Hätäkeskuslaitoksen ohjaus- ja ennakointiosaston päällikkö Teemu Lehti Lännen Medialle.

Pahin tilanne on maan suurimmassa hätäkeskuksessa Keravalla, jossa on 15 päivystäjän vajaus. Turun hätäkeskuksessa vajaus on kymmenen päivystäjää. Kuopiossa, Oulussa, Porissa ja Vaasassa henkilöstötilanne on varsin hyvä.

Hätäpuheluita ottaa vastaan vajaa 500 hätäkeskuspäivystäjää. Heidän lisäkseen Hätäkeskuslaitoksessa on noin 80 hallinto- ja tukitoimissa olevaa työntekijää.

– Osana sisäisen turvallisuuden strategiaa meidän minimihenkilöstömääräksi sisäministeriö on määritellyt 600 ja sisäisen turvallisuuden strategiassa lähdettiin 630:sta. Nyt meillä on noin 580 työntekijää eli alle tavoitteen.

Ylitöitä tehdään koko ajan

Lehden mukaan ylitöitä joudutaan teettämään koko ajan.

– Ylitöillä paikataan työvoimapulaa hetkellisesti, mutta ylitöitä tekevien päivystäjien jaksaminen on huolena.

Stressaavan kolmivuorotyön takia hätäkeskuksissa on sairauspoissaoloja enemmän kuin valtion virastoissa keskimäärin. Useimmat muihin töihin lähteneet ovat ilmoittaneet syyksi juuri kolmivuorotyön.

– Varmasti sairauspoissaolot johtuvat myös siitä, että henkilöstötilanne on ollut haastava vuosikausia. Nyt kun alkaa lomakausi, töissä oleva porukka on entistä kovemmalla, Lehti sanoo.

Alkaako hätäkeskuspäivystäjien vaje jo vaikuttaa ihmisten avunsaantiin ja sisäiseen turvallisuuteen? Lehden mukaan on vaikea ennakoida, missä vaiheessa työntekijämäärä alkaa olla turvallisuuden kannalta kriittinen.

– Kun työmäärä kasvaa, niin totta kai olemme huolissamme palvelutason ylläpitämisestä. Meidän toiminnan sujumattomuus heijastuu heti kentän viranomaisten eli poliisin, pelastuksen ja ensihoidon työhön.

Kun vielä vuonna 2011 Hätäkeskuslaitoksen palkkalistoilla oli 780 työntekijää, niin nyt työntekijöitä on 200 vähemmän. Suurin osa vähennyksestä on kohdistunut juuri päivystyshenkilöstöön.

Lehti muistuttaa, että kun valtiollinen Hätäkeskuslaitos vajaat 20 vuotta sitten perustettiin, yhtenä tavoitteena oli ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen.

Lehden mukaan Kuopiossa toimivan Pelastusopiston koulutusmäärät ovat edelleen liian pieniä, vaikka nyt koulutukseen aletaan ottaa opiskelijoita kahdesti vuodessa.