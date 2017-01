21 tunnettua henkilöä vetoaa Hietasaaren puolesta, alueelle ei haluta huvipuistoa

Sitä ihmettelen tässä Hietasaari jutussa että ainoana vaihtoehtona ollaan pidetty sitä huvipuistoa, miksi ei kehitetä esim raivaamalla pusikoita oikeasti pois ja kehittämällä luonnon mukaan jolla voidaan huokutella ihmisiä luonnon helmaan kuitenkin kaupungissa. Jotenkin se on asfaltti tai ei mitään tällä hetkellä, Miten sinne rakennetaan mitään isoa puistoa jos Tivolinkin aikana tiet on ihan jumissa ja autot on missä sattuu, jos ei muutaman viikon ajaksi saada kontrolloitua liikennettä ja parkkeeramista niin mitä tapahtuu kun sinne koko ajan on ralli menossa. Minusta tuonne voisi kehitellä vaikka mitä muuta, miltä kuulostaisi Maauimala siihen suojaisemmalle puolelle? Miksi ei kunnon ulkoilureittejä jotka voidaa muuttaa talveksi hiihtoradaksi. Miksi kolossi joka on kuitenkin käyttämättä yli 60% vuodesta?