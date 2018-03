Kokeilun on määrä alkaa 1. elokuuta. Ministeriö tekee päätökset mahdollisimman pian. Miehikkälä ja Virolahti jättivät yhteishakemuksen, joten hakemuksia oli yhteensä 20.

Kaikkiaan 21 kuntaa on hakenut mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeilussa pyritään tarjoamaan 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta enintään noin 19 000 lapselle, jotka ovat syntyneet vuonna 2013.

Käytännössä maksutonta varhaiskasvatusta olisi neljä tuntia päivässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti helmikuun alussa haun, jotta kunnat voivat hakeutua kokeilun piiriin. Kokeilun hakuaika päättyi tänään perjantaina 9. maaliskuuta.

Ministeriön mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun hakivat Forssa, Harjavalta, Helsinki, Iisalmi, Inari, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kitee Kempele, Kotka, Leppävirta, Liperi, Mäntyharju, Oulu, Salo, Somero, Sonkajärvi, Taivassalo ja Turku. Lisäksi Miehikkälä ja Virolahti jättivät ministeriöön yhteishakemuksen.

Hakemuksia on siis 20, mutta kuntia on 21.

Tilastokeskuksen tilastojen perusteella noin kolmannes ikäluokasta pääsisi enimmillään maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Ministeriön mukaan päätökset mukaan valituista tehdään mahdollisimman pian.

Päätös hallituksen budjettiriihessä

Hallitus teki kokeilusta linjauksen syksyn 2017 budjettiriihessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilun piiriin voivat päästä mukaan sellaiset kunnat, jotka ovat päättäneet tarjota 5-vuotiaille varhaiskasvatusta maksutta.

Valtio tarjoaa siis kokeilussa mukana oleville kunnille avustusta. Valtion maksaman tuen on tarkoitus kattaa kustannuksista viidennes.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Sen sijaan koulun aloitusta edeltävään esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Varhaiskasvatuksen kokeilu on kohdistettu 5-vuotiaisiin lapsiin osin siksi, että ministeriön asettama työryhmä on ehdottanut esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi.

Pitkän aikavälin tavoitteena on saada kaikki 5-vuotiaat varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatuksen on arvioitu osaltaan vähentävän riskiä syrjäytymiseen.

Kuntaliitto arvioi kuntavaalien alla viime keväänä, että jos kaikki Suomen kunnat tarjoaisivat maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia päivässä, kasvaisivat kustannukset noin 335,5 miljoonaa euroa nykytasosta.