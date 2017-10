Suomalaiset ovat innostuneet tilaamaan tuotteita suoraan kiinalaisista verkkokaupoista. Suomeen tulee tällä hetkellä 15 miljoonaa kirjelähetystä Kiinasta joka vuosi. Tuotteet ovat pääasiassa pientä tavaraa kuten tekstiilejä, leluja ja elektroniikkaa.



15 miljoonaa kirjelähetystä ­yhdestä maasta on paljon, kun sitä vertaa Postin koko pakettivolyymiin, joka on vuodessa 34 miljoonaa pakettia, sanoo Postin kansainvälisestä kirjeliiketoiminnasta vastaava Noora Laaksonen.



– Aasialaisten verkkokauppojen nousu on nyt ylipäätään todella nopeaa. Niistä tulevien lähetysten määrä kasvaa jopa 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Nousua selittää Laaksosen mukaan kaksi tekijää. Toinen on se, että monet verkkokaupoista alkavat niin olla tunnettuja, että kynnys tilaamiseen on matala. Toinen on tuotteiden halpa hinta ja matalat kuljetuskustannukset. Usein toimitus voi olla kuluttajalle jopa ilmaista.



Suurin osa lähetyksistä tulee Suomeen niin sanottuina seuraamattomina kirjelähetyksinä.



– Usein kysytään, miten lähetys voi olla jopa ilmainen. Tämä johtuu siitä, että Kiinan-lähetykset eivät tule pakettituotteina vaan kirjevirtana. Se tarkoittaa kuluttajalle halpaa toimitusta, kun taas Posti joutuu kuljettamaan tätä virtaa tappiolla.



– Aasialaisten verkkokauppojen nousu lisää kuluttajan valinnanvaraa, mutta edellyttää myös sitä, että tämä tietää, mitä ostaa ja mistä. Halpa hinta voi näkyä myös palvelutasona ja pitkinä, jopa 3–5 viikon toimitusaikoina, Laaksonen muistuttaa.



Kun ostoksia tehdään Euroopan unionin ulkopuolisista ­verkkokaupoista, on varauduttava tekemään tulliselvitys netissä. Yli 22 euroa ylittävistä ostoksista on myös maksettava arvonlisäveroa.