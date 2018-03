Yllätyskäänne OLS:ssa: Vehaselle pesti Sveitsiin, uusi valmentaja haussa

Miesten salibandyliigassa pelaava Oulun Luistinseura joutuu etsimään uuden päävalmentajan. Yllättävä tilanne tuli eteen, kun OLS:aa päättyneellä kaudella luotsannut Eetu Vehanen sai työtarjouksen Sveitsistä.

Vehanen, 27, siirtyy toukokuun alussa Ad Astra Sarnenin päävalmentajaksi ja valmennuspäälliköksi. Seura pelaa Sveitsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Vehasen OLS-sopimus päättyi tähän kauteen. Sekä seuralla että Vehasella oli halu jatkaa yhteistyötä, mutta alppimaasta tullut yhteydenotto muutti tilannetta ratkaisevasti.

– Ratkaisua piti miettiä tovi. Itselläni on olo, että työt OLS:ssa jäivät kesken. Olen ehtinyt kiintyä seuraan ja myös pelaajiin. Mutta toisaalta Sarnenin tarjoukseen oli tartuttava. Jos en nyt lähtisi, voi olla, että toista tilaisuutta ei enää tulisi, Vehanen painottaa.

Vehanen debytoi OLS:n päävalmentajana päättyneellä kaudella. OLS sijoittui liigan runkosarjassa kymmenenneksi.

Vaikka pudotuspelipaikka jäi kolmen pisteen päähän, teki Vehanen nuorten pelaajien kanssa hyvää työtä. Pelaajat saivat tiedon Vehasen lähdöstä torstaina.

OLS on aloittanut kulisseissa jo uuden valmentajan etsinnän.

– Olemme onnellisia Eetun puolesta, hän saa hienon tilaisuuden. On tunnustus myös meille, että valmentajillemme on kysyntää. Toki korvaajan löytäminen on haaste. Tilanne olisi helpompi, jos olisimme voineet aloittaa uuden valmentajan etsinnän jo alkuvuodesta, OLS-salibandyn toiminnanjohtaja Ville Oksa muotoilee.