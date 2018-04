Yllättäjä RoPSin Lappalainen: Meillä on tosi kova halu voittaa

Kevään yllättäjän RoPSin pistesaalistus jatkui miesten jalkapalloliigassa keskiviikkona, kun se venyi 1-0-vierasvoittoon KuPSista. Ratkaisumaalin ampui lisäajalla Juho Hyvärinen, jonka luja veto upposi alakulmaan vapaapotkun jälkitilanteesta.

Liigassa toiseksi noussut RoPS on voittanut kolme ensimmäistä otteluaan. RoPSin puolustus on ollut rautaa, sillä joukkue ei ole päästänyt yhtään maalia.

- Kolmas nollapeli putkeen on hyvä tulos. Kaikilla meillä on tosi kova halu voittaa pelejä, ja sen huomaa kopissa, RoPSin keskikenttäpelaaja Lassi Lappalainen sanoi.

Mitalitaisteluihin ennakoitu KuPS on ollut pettymys. Kuopiolaisjoukkueella on koossa vasta yksi piste ja kaksi tehtyä maalia. KuPS on liigassa sijalla kymmenen.

- Olimme vähän väsyneitä. Heti alkuun näytti, että tämä on maalin peli. RoPS oli terävämpi lopussa, KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara totesi.

KuPS sai toisella 45-minuuttisella painetta RoPSin päätyyn, mutta parhaisiin tekopaikkoihin päässeet Rasmus Karjalainen ja Saku Savolainen eivät löytäneet aukkoja rovaniemeläisten puolustuksesta.