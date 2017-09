"Ylipainoisen" jalkapallotähti Tevezin ja kiinalaisseuran sukset ristissä - Disneyland-reissu suututti

Argentiinalaistähti Carlos Tevezin ja hänen edustamansa kiinalaisen jalkapalloseuran Shanghai Shenhuan välit ovat tulehtuneet.

Tevezin on kerrottu ansaitsevan 730 000 euroa viikossa, mutta hän on pystynyt tekemään vain kaksi maalia tällä kaudella. Lisäksi hän on ollut useista peleistä sivussa loukkaantumisten takia.

Shanghai Shenhuan uuden kiinalaisvalmentajan Wu Jinguin mielestä vammoistaan toipunut Tevez on ylipainoinen. Tevez, 33, ei pääse kentälle ennen kuin hän täyttää valmentaja vaatimukset.

- Puhuimme hänen kanssaan taktiikasta, mutta en anna hänen pelata toistaiseksi. Hän ei ole fyysisesti valmis. Hän ja Fredy Guarin ovat ylipainoisia, Wu Jingui sanoi Shanghai Morning Post -lehdelle.

- Minun pitää olla vastuullinen ja olen vastuussa pelaajille. On täysin yhdentekevää, jos kentällä ei pysty pelaamaan sataprosenttisesti, valmentaja jatkoi.

Tevezin ja hänen seuransa kannattajien välejä hiertää myös tapaus hänen toipilasajaltaan. Loukkaantumisesta toipuneen Tevezin kerrottiin olleen Shanghain Disneylandissa samaan aikaan, kun hänen joukkueensa pelasi tärkeää ottelua.