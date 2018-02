Ylikiiminkiläinen Sirpa Riikola edusti Suomea Albertvillen olympialaisissa: "Se on yksi elämäni kohokohdista"

Ylikiimingin Nuijamiesten Sirpa Riikola edusti Suomea vuoden 1992 talviolympialaisissa Albertvillessä. Hänen oli tarkoitus hiihtää vain päätösmatka 30 kilometriä, mutta hän starttasi ladulle heti kisojen avauspäivänä.

Olympiarenkaat kierrettiin vauhdilla. Siksi laskukohta oli harjoiteltu tarkasti.

– Lähdin alkupäässä. Aamupakkasen jälkeen oli lämmennyt ja renkaiden kohdalla oli pehmeää. Suksen pohja jarrasi paljon ja olin lentää nokalleni. Onneksi en kaatunut.

Muistelija on olympiahiihtäjä, joka voisi olla lähde monelle kysymykselle tietokilpailuun.

Kuka on Ylikiimingin Nuijamiesten historian ainoa edustaja olympialaisissa? Vielä vähän vaikeampi kysymys olisi: kuka on Ylikiimingin kunnan ainoa olympiaedustaja? Tai vielä: kuka ylikiiminkiläinen urheilija on tuonut mitalin kotiinsa olympialaisista?

Oikea vastaus on Sirpa Riikola. YNM:n hiihtäjä kilpaili Albertvillen talviolympialaisissa vuonna 1992 tyttönimellään Ryhänen.

Haastavuutta kysymyksiin tuo voimanostaja Juhani Kokko, joka kilpaili Rio de Janeiron paralympialaisissa. Kokko on ylikiiminkiläinen, mutta kuntaliitoksen jälkeen oululainen, joka edustaa Oulunsalon Taistoa.

Mutta että oikein mitalisti Riikola?

Kyllä vain. Hän kaivaa laukustaan Albertvillen kisojen osallistujamitalin. Hän on siitä ylpeä kuten myös Juan Antonio Samaranchin allekirjoittamasta osallistujatodistuksesta.

– Se on yksi elämäni kohokohdista. Aika pieni prosentti urheilijoista pääsee kokemaan olympialaisten tunnelman. Se on kuitenkin monen urheilijan suurin haave, Riikola sanoo.



Nopealla aikataululla ladulle

Riikola sai jännittää olympiamatkaansa loppuun asti, sillä sinivalkoisia värejä kantoivat tuohon aikaan Marjut Lukkarinen, Marja-Liisa Kirvesniemi, Pirkko Määttä, Jaana Savolainen ja Tuulikki Pyykkönen. YNM:n nainen pääsi SM-hiihdoissa mitalivauhtiin ja sai kisalipun.

Ylikiiminkiläinen oli parhaimmillaan viiden ja kymmenen kilometrin matkoilla, mutta Les Saises’n hiihtokeskuksessa hänen tehtävänään oli odottaa 30 kilometrin päätösmatkaa. Kohtalo puuttui kuitenkin peliin: Pyykkönen sairastui ja Riikola sai komennuksen kisojen avauspäivän 15 kilometrin perinteisen tyylin kisaan.

Numerolla kaksi lähti itänaapurin legendaarinen konkari Raisa Smetanina, numerolla neljä 25-vuotias suomalainen debytantti kello 10.02 Albertvillen aikaa.

Lämpötila lähtöpaikalla oli 1,2 astetta plussan puolella. Ensikertalaisen jännitys puolestaan ei noussut liian korkeaksi, vaikka 15 kilometriä oli pituudeltaan jo kiikun kaakun.

– Ei ollut mitään paniikkia vaan minulla oli tekemisen meininki. Ymmärsin, miksi olympialaisissa sytytään: tunnelma tekee sen.

7,7 kilometrin kohdalla otetuissa virallisissa väliajoissa Riikola oli jopa 13:ntena. Loppumatkan väsähtäminen pudotti häntä listalla alaspäin, mutta ensimmäisestä olympiastartista irtosi kunniakas sijanumero 22.

– Se oli hyvä hiihto. Lopussa voimani alkoivat hiipua, mutta en ehkä tekisi mitään toisin. Matka saattoi olla vähän liian pitkä minulle.

Illalla Suomen naiset saivat nostaa majapaikassaan samppanjalasit, sillä Marjut Lukkarinen saavutti Ljubov Jegorovan jälkeen hopeaa.



Kisapapista tuli vihkipappi

Viiden kilometrin repäisy viestin avausosuudella olisi sopinut ylikiiminkiläiselle, eikä hän epäröinyt ilmoittaa sitä valmennusjohdolle. Päävalmentaja Heikki Pusa päätyi kuitenkin luottamaan konkari Marja-Liisa Kirvesniemeen, vaikka tämä oli sairastanut kisojen aikana hammastulehduksen.

Sauvansa lähtöhässäkässä rikkonut Kirvesniemi ei pystynyt huippuvauhtiin. Suomi tuli ensimmäiseen vaihtoon vasta seitsemäntenä ja sijoittui lopputuloksissa neljänneksi.

– Olin viestihiihtäjänä mielelläni aloittajana. Tykkäsin lähteä yhtä aikaa muiden kanssa.

30 kilometriä vapaalla oli Riikolalle aivan liian pitkä matka. Maaliin hän silti selvisi: sijoitus oli 36:s.

– Kokonaisuudessa olympialaiset olivat onnistunut reissu. Sijoitukset olisivat voineet olla parempiakin, mutta tosiasiat ovat tosiasioita.

Yksi olympialaisista saatu kontakti oli ylitse muiden. Hiihtäjätär tutustui legendaariseen kisapappiin Göran Hellbergiin ja kysyi, voisiko tämä tulla kesällä käymään Ylikiimingissä.

Kyllä, Hellberg saapui pohjoiseen. Hän vihki Ilkka Riikolan ja Sirpa Ryhäsen avioliittoon.

Riikolaksi muuttuneen hiihtäjän ura loppui kaksi kautta myöhemmin. Oli puolison vuoro tuoda osallistujamitalit kotiin, sillä Ilkka Riikola oli Suomen huoltoryhmässä vuosien 1994 ja 1998 kisoissa.