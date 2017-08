Tuplamestaruutta jahtaava van Niekerk pystyi säästelemään 400 metrillä - "Olen tottunut maitohappoihin"

Maailmanennätysmies Wayde van Niekerk oli niin ylivoimainen 400 metrin MM-finaalissa, että hän pystyi tarkkailemaan tilannetta ja hölläämään viimeisillä kymmenillä metreillä. Eteläafrikkalainen urakoi kisoissa kuusi juoksua kuudessa päivässä, sillä hän jahtaa myös 200 metrin kultamitalia.

Odotetusta finaalista tuli lievä pettymys Lontoon olympiastadionin yleisölle. Van Nierkerk juoksi maailmanmestariksi ajalla 43,98, mutta haastajat jäivät yllättävän pehmeiksi. Hopeamies Steven Gardiner kiristi välierässä maailman kaikkien aikojen listan 13:nneksi ajalla 43,89, mutta finaalissa bahamalaisen ajasta putosi yli puoli sekuntia pois. Pronssia sai Qatarin Abdalelah Haroun tuloksella 44,48.

– On uskomatonta voittaa maailmanmestaruus, se on siunaus. Olen tottunut maitohappoihin, mutta tarvitsen muutaman minuutin toipuakseni tästä suorituksesta. Minulla on hyvä tiimi, joka auttaa minua palautumaan 200 metrin kisaan, van Niekerk kommentoi.

400 metrin kilpailusta odotettiin alun perin van Niekerkin ja Isaac Makwalan tulikuumaa kaksintaistelua, mutta botswanalainen joutui vetäytymään finaalista noroviruksen vuoksi. Lopullisen päätöksen teki IAAF, jonka päätös perustui heidän lääkäriensä lausuntoon. Sääntöjen mukaan liiton lääkäreillä on lopullinen päätösvalta terveysasioissa.

Kun Usain Bolt lopettaa uransa, on 25-vuotias van Niekerk yksi yleisurheilun suurimmista tähdistä. Jos van Niekerk voittaa Lontoossa myös 200 metriä, hän seuraa legendaarisen Michael Johnsonin jalanjälkiä. Amerikkalainen pystyi 200 metrin ja 400 metrin tuplamestaruuksiin Göteborgin MM-kisoissa vuonna 1995 ja Atlantan olympialaisissa 1996.

Valmentajana 75-vuotias Täti Ans

Van Niekerk on urheiluperheen poika, joka käytti nopeuttaan myös rugbyssa. Yleisurheilussa hän siirtyi korkeushypystä pikamatkoille vuonna 2009. Kun Van Niekerk siirtyi Ans Bothan valmennukseen, hän vaihtoi päämatkansa ratakierrokseen.

Valmennuskuvio ei ole tyypillisin, sillä Täti Ans – kuten valmennettavat häntä kutsuvat – on jo 75-vuotias.

Van Niekerkin ensimmäinen loukkaantumisista vapaa vuosi oli 2014. Tuolla kaudella hän paransi ennätyksensä aikaan 44,38 ja nousi lajin kärkinimien joukkoon. Seuraavalla kaudella hän lohkaisi ajastaan 0,9 sekuntia pois ja voitti maailmanmestaruuden. Vuonna 2016 oli olympiavoiton ja maailmanennätyksen 43,03 vuoro.

ME-tulos syntyi Riossa kahdeksatta rataa juosten, muita kilpailijoita koko matkalla näkemättä.

Kenties Van Niekerkin menestyksen salaisuus kumpuaa vihasta. Raadollisessa lajissa maitohapot vievät urheilijat äärirajoille.

– Vihaan 400 metrin matkaa, mutta katsokaa, kuinka pitkälle se on minut vienyt, eteläafrikkalainen sanoi IAAF:n haastattelussa vuonna 2016.

Eteläafrikkalainen on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa urheilija maailmassa, joka on alittanut 100 metrillä kymmenen sekuntia, 200 metrillä 20 sekuntia ja 400 metrillä 44 sekuntia. Eri matkojen sarja 9,94–19,84–43,03 kertoo hämmästyttävästä lahjakkuudesta.

Wayde van Niekerkin ohjelma Lontoon MM-kisoissa:

Lauantai 5.8. kello 10.54: 400 metrin alkuerät, tulos 45,27.

Sunnuntai 6.8. kello 19.48: 400 metrin välierät, tulos 44,22.

Maanantai 7.8. kello 18.46: 200 metrin alkuerät, tulos 20,16.

Tiistai 8.8. kello 21.50: 400 metrin finaali, tulos 43,98.

Keskiviikko 9.8. kello 21.13: 200 metrin välierät.

Torstai 10.8. kello 21.52: 200 metrin finaali.

