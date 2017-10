Yle televisioi syksyllä ja alkutalvella NHL:ää ja eurojalkapalloa

Yle on hankkinut syksylle esitysoikeuksia NHL-jääkiekkoliigan sekä eurojalkapallon huippusarjojen otteluihin, Yle kertoi tiistaina. Ensimmäinen lähetys on tulevana lauantaina, kun Yle näyttää Italian Serie A:n ottelun AC Milan-Juventus.

Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen kertoi Iltalehdelle, että kyseessä on neljän ottelun mittainen sopimus ja mahdollista jatkoa pohditaan ensi syksyyn mennessä.

- Ylen rahoitusta pohtinut työryhmä kannusti lisäämään yhteistyötä kaupallisen median kanssa. Muiden muassa MTV:n, Sanomien, Elisan ja Discoveryn jälkeen tämä on luonnollinen jatke. Haluamme pilottina kokeilla tänä syksynä, olisiko tämänkaltainen yhteistyö hedelmällistä. Asiasta on keskusteltu jo pidempään, Pokkinen kertoi Iltalehdelle.

Linkki juttuun