Yle: Polvivammasta toipuva Petra Olli jää sivuun painin MM-kisoista

Toukokuussa tehdystä polvileikkauksesta toipuva Petra Olli joutuu jättämään elokuussa Pariisissa järjestettävät painin MM-kisat väliin, kertoo Yle. 23-vuotias Olli loukkasi polvensa Kuortaneella toukokuussa.

- Kyllä se päätä kiristää aika paljon, mutta tämä on urheilua. Pieni toivo oli alkukesästä, kun kuntoutus eteni hyvin. Ei MM-kisoihin voi lähteä kylmiltään pelleilemään, Olli sanoi Ylelle.

Olli menetti loukkaantumisensa vuoksi myös toukokuun EM-kisat. Kausi ei ole vielä kuitenkaan ohi, sillä Ollin ohjelmaan kuuluu alle 23-vuotiaiden MM-kisat marraskuussa.

- Onhan se henkisesti rankkaa, kun on tullut pettymystä pettymyksen perään. Ne asiat on pitänyt käydä läpi ja olla itselleen rehellinen. Tärkeimpänä tavoitteena on olla kunnossa Tokion olympialaisissa vuonna 2020.

Linkki juttuun