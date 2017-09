Yle: Pesäpalloseura Oulun Lipolla kymmenientuhansien palkkarästit

Konkurssiin vain saman tien. Oululaisessa urheilussa on jo aivan liikaa tuollaisia puuhastelukerhoja. Monella urheiluseuralla olisi paljon opittavaa OPS:lta, joka vuodesta toiseen kykenee voitollisiin tuloksiin niin urheilullisesti kuin taloudellisestikin. Tuo on kunnioitettava suoritus, sillä OPS on samaan aikaan investoinut mittavia summia myös omaan huippumoderniin kansainvälisen tason harjoituskeskukseensa ja muihin fasiliteetteihin.