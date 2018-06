Yhdeksättä Wimbledonin voittoa janoava Federer sysää osan paineista Nadalille

Tennisässä Roger Federer yrittää heinäkuun alkupuolella jatkaa dominointiaan Wimbledonin grand slam -turnauksessa, jonka sveitsiläinen on voittanut kahdeksan kertaa. Pitkäaikainen kilpakumppani Rafael Nadal on myös vahvassa vireessä.

- Mielestäni "Rafa" on yksi suurimmista suosikeista. Kun hän on kunnossa, kaikki on mahdollista hänelle, Federer ennakoi.

Nadal voitti kesäkuun alkupuolella Ranskan avoimen tennisturnauksen. Espanjalaiselle voitto oli jo yhdestoista. Wimbledon oli Federerin valtakunta viime vuonna kuten monesti aiemminkin.

- Rakastan Wimbledoniin menemistä, mutta puolustavana mestarina oleminen luo myös paineita, Federer tuumi.

Federer hävisi viikonloppuna Saksan ATP-turnauksessa yllättävästi Kroatian Borna Coricille. Nadal on hakenut tuntumaa nurmialustaan Mallorcalta.