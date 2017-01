Williams: Emme halua estää Bottaksen siirtoa

Williams-talli ei halua seistä F1-kuljettajansa Valtteri Bottaksen Mercedes-siirron tiellä, kertoo apulaistallipäällikkö Claire Williams. Hänen mukaansa talli haluaa toimia oikein Bottasta kohtaan ja vahvistusta siirrolle odotetaankin lähiaikoina.

Bottaksella on sopimus kaudesta 2017 Williamsin kanssa, mutta Nico Rosbergin lopetettua yllättäen uransa joulukuun alussa maailmanmestaritalli Mercedes otti suomalaiskuskin tähtäimeensä. Claire Williamsin mukaan neuvottelut ovat nyt loppusuoralla.

– Aika lailla heti kun Nico ilmoitti lopettamisestaan, tiesin että (Mercedes-pomo) Toto Wolffilta on tulossa puhelu. Tiesin että hän ihailee Valtteria, Williams kertoi Autosportille.

– Me emme halua seistä kuljettajan tiellä, kun hänellä on viimein mahdollisuus päästä ajamaan autoa, jolla on voitettu kisoja ja maailmanmestaruuksia.

Williams muistutti, että talli esti Bottaksen siirron Ferrarille vuonna 2015.

– Kaikki tietävät että Ferrari oli Valtterin perässä 2015. Silloin me seisoimme hänen tiellään, ja hän tyytyi siihen.

Bottaksen korvaajaksi on vahvasti veikkailtu Felipe Massaa, joka on ajanut tallissa vuodesta 2014 mutta ehti jo lopettaa uransa kauteen 2016. Tallin toinen kuski on kanadalaistulokas Lance Stroll.

– Toivon että voisin jo ilmoittaa, kuka se (korvaaja) on, mutta viimeistelemme yhä kaikkia sopimuksia. Ilmoitamme asiasta pian, koska testit lähestyvät ja haluamme kaikki tietää, kuka meidän autoamme ajaa, Williams totesi.

Williams painotti, ettei Bottaksen päästäminen Mersulle ollut itsestäänselvyys, vaikka Williams onkin Mercedeksen moottoriasiakas.

– Me maksamme moottoreistamme ajallaan, joten ei heillä ole mitään oikeutta vain sanoa, että meidän on päästettävä kuljettajamme menemään.