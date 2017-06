Wikström avasi voittotilinsä ammattilaisgolfissa - Vihdin kisa sai suomalaisvoittajan

Viime vuonna olympialaisissa pelannut Ursula Wikström on yltänyt ensimmäiseen voittoonsa golfin ammattilaiskilpailussa. Wikström onnistui Vihdissä pelatussa naisten LET Access Series -sarjan kilpailussa.

Wikström pelasi tänään 66 lyönnin kierroksen ja kukisti kakkossijan jakaneet Sanna Nuutisen ja Englannin Charlotte Thompsonin kahdella lyönnillä.

- Peli oli varsin tasaista ja varmaa. Tällä kentällä on muutamia reikiä, joilla pitää puolustaa. Vastapainoksi wedgellä (lyhyisiin lyönteihin tarkoitetulla lähipelimailalla) sisään lyötäviä birdieväyliä on paljon, Wikström kuvasi tiedotteessa.

Naisten haastajatason kisaa on pelattu Vihdissä vuodesta 2012. Wikström on sen ensimmäinen suomalaisvoittaja.

- Hienolta tuntuu voittaa pitkän tauon jälkeen. Toivottavasti tämä tuo tullessaan syksyllä menestystä myös omalla kiertueella, Wikström sanoi.

Hänen pääasiallinen työmaansa on Euroopan-kiertue, mutta sen pelitahti on tuskastuttavan verkkainen. Kiertueen naisilla on keskellä kesää parin kuukauden kilpailutauko.

Wikström avasi Hill Side Golfin kentällä perjantaina 71 lyönnillä, mutta paransi eilen 67 lyöntiin ja tänään 66 lyöntiin.

- Tämä oli kauden kolmas kisa, ehkä sekin vaikutti avauspäivän vaihteleviin otteisiin, hän arveli.

Tänään hän nousi kärkeen tehtyään eaglen 13. väylällä. Hän sai voitosta 5 600 euroa, ja koko kisan palkintopotti oli 35 000 euroa.

Valmentajaa vaihtanut Nuutinen paransi yhdellä edellisvuotista sijoitustaan Hill Sidessa.

- Yhteistyö valmentaja David Silvan kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin, Nuutinen kertasi.

Kisan paras amatööri oli 11:nneksi sijoittunut Suomen Anna Backman. Hän jäi kärjestä seitsemän lyöntiä. Ellinoora Moisio ja Riossa Wikströmin tavoin pelannut Noora Tamminen hävisivät Backmanille lyönnin ja jakoivat 16. sijaa.