Westbrook takoi ensimmäisen triplatuplan Bostonia vastaan yli 200 peliin

Koripalloliiga NBA:ssa yksikään pelaaja ei ollut tehnyt triplatuplaa eli kaksinumeroisia lukuja kolmessa tilastokategoriassa Boston Celticsiä vastaan 230 peliin. NBA kertoi kotisivuillaan, että putki päättyi perjantaina, kun koko kauden hurjassa vireessä ollut Oklahoma City Thunderin Russell Westbrook heitti 45 pistettä ja keräsi 11 levypalloa sekä 11 koriin johtanutta syöttöä. Westbrookin tehot toivat Thunderille 117-112-vierasvoiton.

Triplatupla oli Westbrookille jo kauden 14:s, ja tällä kertaa se syntyi tehokkaalla tavalla. Hän upotti yli puolet pelitilanneheitoistaan, viisi seitsemästä kolmosestaan ja vapaaheitotkin hyvällä prosentilla.

Pelinrakentaja Westbrookin kauden tilastokeskiarvot ovat historiallisen kovalla tasolla. Hän johtaa pistetilastoa 31,8 pisteellä per peli ja on syötöissä toisena 10,8:lla. Levypallojakin on kertynyt keskimäärin yli 10 peliä kohden.

Vain yksi pelaaja NBA:n historiassa on pelannut kokonaisen kauden triplatuplan tilastokeskiarvoilla. 1960-luvun tähtipelaaja Oscar Robertson yli saavutukseen kaudella 1961-62. Nyt Westbrook tavoittelee tätä ennätystä.

Westbrook ei rohmua tilastoja huonossa joukkueessa, vaan Thunder on läntisen konferenssin kuudentena.

Joulupäivänä kohtaavat viime kauden finalistit

NBA:ssa on jo vuosia pelattu kärkiotteluita joulupäivänä, niin tänäkin vuonna. Odotetuin kohtaaminen käydään kevään finalistien eli Cleveland Cavaliersin ja Golden State Warriorsin välillä. Joukkueet ovat olleet NBA:n kaksi parasta myös tällä kaudella. Supertähti Kevin Durantilla vahvistunut Golden State on voittanut 31 ottelusta 27 ja Cleveland 28 ottelusta 22.

Kevään finaaleissa tahkottiin täydet seitsemän ottelua, ja sarja kääntyi Clevelandin hyväksi huippujännittävässä ratkaisupelissä.

Joulupäivän kohtaaminen Clevelandissa on ensimmäinen finaalien jälkeen, ja molemmat joukkueet ovat hyvässä vireessä. Cleveland on voittanut nyt neljä ottelua peräkkäin, kun perjantaina kukistui helposti heikko New Jersey Nets. Golden State joutui tiukemmille Detroitin vieraana, mutta tuloksena oli kuitenkin 119-113-voitto, joka oli seitsemäs peräkkäinen.

