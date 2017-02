Westbrook johti Thunderin voittoon Cavaliersista

Russell Westbrook keräsi NBA-koripallokauden 26. triplatuplansa ja johti Oklahoma City Thunderin 118-109 hallitsevasta mestarijoukkueesta Cleveland Cavaliersista. Westbrook takoi 29 pistettä, 11 syöttöä ja 12 levypalloa, kun taas Clevelandin LeBron James jäi 18 pisteeseen ja pisteittä viimeisellä neljänneksellä.

- Valmentajana ajatukseni on vain yrittää ohjata hänet sinne missä kentällä on tilaa ja antaa hänen tehdä ratkaisuja. Hän on fiksu älypelaaja. Hän opiskelee peliä koko ajan, Thunderin valmentaja Billy Donovan sanoi ESPN:lle.

Westbrook on 54 runkosarjaottelun jälkeen 30,9 pisteellä, 10,5 levypallolla ja 10,2 syötöllä kausikeskiarvoissaan triplatuplavauhdissa NBA-historian toisena pelaajana. Vain yksi pelaaja NBA:ssa on pelannut kokonaisen kauden triplatuplan tilastokeskiarvoilla, Oscar Robertson kaudella 1961-62.

