Arsenalia vuodesta 1996 luotsannut Arsene Wenger jätti komeat jäähyväiset lontoolaisseuran kotikannattajille sunnuntaina. Arsenal murskasi jalkapallon Englannin Valioliigassa Burnleyn maalein 5-0.

Ottelu oli lontoolaisryhmän kauden viimeinen kotipeli. Päävalmentaja Wenger, 68, jättää Arsenalin kauden jälkeen, joten hänelle kamppailu oli viimeinen kotipeli lontoolaisten peräsimessä.

Arsenal on Valioliigassa vasta kuudentena, mutta sunnuntaina Wenger sai komeat jäähyväiset lontoolaisyleisöltä.

- Tulen kaipaamaan teitä. Kiitos, että olette olleet niin tärkeä osa elämääni, Wenger herkisteli Emirates-stadionilla pitämässään kiitospuheessa.

Wengerin ja monien Arsenalin kannattajien välit ovat olleet jo pitkään ristiriitaiset. Ranskalaisvalmentaja on vienyt Arsenalin kolmeen Valioliigan mestaruuteen, mutta niistä on jo pitkä aika.

Iso osa kannattajista on halunnut uusia valmennustuulia, ja huhtikuussa Wenger ilmoitti jättävänsä pestinsä kauden jälkeen.

Lontoolaisilla on liigakautta jäljellä kaksi vieraspeliä, eikä Arsenal pysty enää parantamaan kuudetta sijaansa.

Burnley-ottelussa Pierre-Emerick Aubameyang teki kaksi osumaa ja Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac sekä Alex Iwobi maalin mieheen.

City järjesti pokaalijuhlat

Manchester Cityn ja Huddersfieldin kamppailussa järjestettiin juhlat.

Valioliigan ykkössijan jo aikoja sitten varmistanut City päätti juhlia titteliään sunnuntaina, joten pelaajat pääsivät nostamaan mestaruuspokaalia ilmaan.

Maalittoman kotitasapelin ja pitkän odottelun jälkeen pelaajat saivat pokaalin vihdoin hyppysiinsä.

Monet odottivat Cityn panevan ottelussa ennätyksiä uusiksi.

Pep Guardiolan valmentamalla Cityllä oli mahdollisuus rikkoa Valioliigan ennätys yhden kauden aikana tehdyissä maaleissa ja kerätyissä pisteissä. Lisäksi sillä oli mahdollisuus nousta yksinään kärkeen voittojen määrässä.

Maaliton tasapeli kuitenkin vesitti ennätysjuhlat ainakin toistaiseksi.

Sunnuntain kolmannessa ottelussa Chelsea nappasi Olivier Giroud'n avauspuoliajan puskumaalilla Liverpoolista 1-0-kotivoiton.

Liverpool on edennyt Mestarien liigassa finaaliin, mutta Valioliigassa sillä on ollut viime aikoina vaikeaa. Joukkue on sarjataulukossa kolmantena, mutta ottelun vähemmän pelanneet Tottenham sekä Chelsea hengittävät niskaan.