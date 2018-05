Washington jyräsi vakuuttavasti NHL:n finaaleihin - Aleksandr Ovetshkin on vihdoin lähellä himoittua mestaruutta

Washington Capitalsin pitkä odotus päättyi, kun se eteni jääkiekon NHL:n finaaleihin. Seura oli päässyt edellisen kerran taistelemaan himoitusta Stanley Cupista vuonna 1998. Tuolloin finaalisarja päättyi tappioon, eikä Washington ole koskaan voittanut mestaruutta.

NHL:n mestaruus puuttuu myös venäläistähti Aleksandr Ovetshkinilta, joka on takonut vuodesta toiseen kovia maalilukuja. Pudotuspeleissä kausi on päättynyt Washingtonilta ja Ovetshkinilta kuitenkin kerta toisensa jälkeen pettymykseen.

Tällä kaudella on käynyt toisin, kun Washington kaatoi itälohkon finaalisarjassa Tampa Bayn voitoin 4-3. Ratkaiseva seitsemäs kohtaaminen päättyi Suomen aikaa varhain torstaina kotijoukkue Tampan 0-4-tappioon.

Ovetshkin tykitti suoraan syötöstä vieraat avauserässä 1-0-johtoon. Toisessa erässä ruotsalainen Andre Burakovsky iski kaksi osumaa. Myös päätöserässä nähtiin ruotsalainen maalintekijä, kun Nicklas Bäckström viimeisteli tyhjiin.

- Olen liikuttunut. Olemme odottaneet tätä hetkeä pitkään, Ovetshkin tiivisti NHL:n kotisivuilla.

Urallaan NHL:n runkosarjan maalikuninkuuden peräti seitsemästi voittanut Ovetshkin on juhlinut Venäjän paidassa kolmesti aikuisten maailmanmestaruutta. NHL-täysosuma on kuitenkin antanut odottaa itseään, mutta nyt se on enää yhden askeleen päässä.

Braden Holtby torjui kaiken

Finaaleissa Washington saa vastaansa Las Vegasin, joka varmisti loppuottelupaikkansa jo aiemmin. Finaalisarja alkaa Suomen aikaa varhain tiistaina.

Yksi ratkaisuottelun suurista hahmoista oli Washingtonin maalivahti Braden Holtby, joka keräsi 29 torjuntaa ja pelasi toisen peräkkäisen nollapelinsä.

Myös kahden maalin Burakovsky nousi oikealla hetkellä esille, sillä hän teki ensimmäiset pisteensä tämän kauden pudotuspeleissä.

Burakovskyn osumista ensimmäinen syntyi, kun hän riisti kiekon Dan Girardilta ja laukoi sen verkon perukoille. Kakkoserän lopussa hän karkasi läpiajoon ja viimeisteli ottelun toisen osumansa.

- Jokainen meistä oli täysillä mukana ja pani kroppansa likoon, Ovetshkin kuvaili.

Kuznetsov pörssikärkenä

Washington kukisti pudotuspeleissä ensin Columbuksen, sitten Pittsburghin ja nyt Tampan. Jokaisessa ottelusarjassa se oli jossain vaiheessa takaa-ajajana, mutta väänsi lopulta itsensä jatkoon.

Washingtonin menestyksessä suuria nimiä ovat olleet muun muassa Jevgeni Kuznetsov ja Ovetshkin, jotka johtavat pistepörssiä. Kuznetsov on kerännyt 19 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 11+13 ja Ovetshkin 12+10.

Washingtonissa ei kiekkoile suomalaispelaajia. Finaalivastustaja Las Vegasin riveissä nähdään suomalaishyökkääjä Erik Haula.

Las Vegas on NHL-tulokas, joten molemmat ryhmät metsästävät seurahistoriansa ensimmäistä mestaruutta.

Linkki juttuun