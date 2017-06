Warriors kaipaa lisäjytyä vieraspeliin

Golden State Warriors on jo tehnyt koripallon NBA-liigan historiaa, vaikka joukkue on vielä kahden voiton päässä mestaruudesta. Warriors on voittanut ennätyksellisesti 14 perättäistä pudotuspeliottelua, ja sillä on loppuottelusarjassa Clevelandia vastaan mahdollisuus ottaa mestaruus historiallisesti pudotuspelivoitoin 16-0.

Warriorsin valmentaja Steve Kerr muistaa kuitenkin elävästi viime kauden pettymykset. Hän väistää 16-0-puheet.

- Emme puhu 16-0:sta vaan 15-0:sta. Keskitymme vain seuraavan pelin voittamiseen ja sen jälkeen mestaruuteen, Kerr korosti kolmannen finaalin aattona Clevelandissa.

Loppuottelusarjan kolmas peli käänsi loppuottelusarjan Clevelandin eduksi viime vuonna. Warriors oli tehnyt voittoennätyksen runkosarjassa ja johti finaalia 2-0, kunnes törmäsi kotiareenalla hurjistuneeseen Clevelandiin.

- Siinä ei ollut kyse vain tappiosta vaan siitä valtavasta vimmasta, jolla vastustaja sen otti. Se vei meiltä ilmat ja antoi vastustajalle mestaruuteen tarvittavan itseluottamuksen, Kerr muisteli sarjan kääntänyttä 30 pisteen tappiota.

Cleveland hakee voimaa katsomosta

Myös pelaajat muistavat katkeran käänteen. Sen takia Warriorsin tähtipelaaja Stephen Curry korosti heti toisen finaalipelin komean 132-113-kotivoiton jälkeen, että heidän täytyy parantaa peliään entisestään.

- Olemme saaneet kokea, miten pieni menestyksen ja epäonnistumisen ero on. Kotijoukkueella on aina erityinen lataus pelissään, joten meidän pitää keskittyä huolella ottelun alkuun. Emme saa antaa vastustajalle otetta pelin ensimmäisellä neljänneksellä, Curry suunnitteli.

Warriors on ratkaissut ensimmäiset finaalit kolmannella neljänneksellä, kun vastustaja on väsynyt Curryn ja Kevin Durantin paimentamiseen.

- Olen tuntenut kentällä, miten vastustaja käy neuvottomaksi ja menettää uskonsa. Mutta meidän pitää saada sellainen henki päälle koko otteluun. Ei riitä, että olemme vahvoja vain muutaman minuutin, Durant kertoi.

Loppuottelusarjan kolmas ottelu pelataan keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa.