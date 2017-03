Wahlström kohtaa kehässä "Little Miss Tysonin"

Ammattinyrkkeilijä Eva Wahlström kohtaa WBC-liiton naisten ylemmän höyhensarjan ottelussa ensi toukokuussa amerikkalaisen Melissa St. Vilin. Ottelu käydään 6. toukokuuta Turussa.

St. Vil puolustaa WBC-liiton Silver-mestaruuttaan perjantaina meksikolaista Jessica Gonzalesia vastaan.

New Yorkin Brooklynistä kotoisin olevan 33-vuotiaan St. Vilin lempinimi on "Little Miss Tyson". Hän on ammattilaisurallaan voittanut yhdeksän ottelua, hävinnyt kahdesti ja päätynyt kolme kertaa ratkaisemattomaan tuomioon.

Wahlström on voittanut 20 ammattilaisottelustaan 19.

St. Vil tunnetaan aggressiivisena nyrkkeilijänä.

- Ei St. Vil ole todellakaan mikään helpoimmasta päästä oleva vastus. Mutta mitä tahansa hän tuokin pöytään, kyllä minä siihen lääkkeet löydän, Wahlström kommentoi tiedotteessa.