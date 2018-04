Vuoden 2026 talviolympialaisten isännyydestä seitsemän kiinnostunutta

Italiassa oli äskettäin, Kanadassa sitäkin äskettäimmin, Japanissa sitä ennen. Turkki ei täytä sivistysvaltion ehtoja, Aasiassa on kahdesti peräkkäin.

Tukholman paikka se on, ilman muuta. Jos Tukholma luopuu, niin kakkosena on Sion ja kolmosena Graz. Seuraavaksi (2030) vuorossa olisi Amerikka, mieluummin Etelä, jos sieltä vuorilta lunta löytyy. Tai löytyyhän sitä, mutta ei ole infraa, joten kai se on taas Kanada. Sitten 2034 menisi Sapporolle, 2038 Alpeille Sveitsiin/Itävaltaan, 2042 Alaskaan ja 2046 olisi Suomen paikka. Jos maailmanloppua ei tule, niin 2050 kisattaisiin Kazakstanissa, 2054 taas Alppimaassa, jos siellä enää lunta on. Muuten sitten Norjassa.