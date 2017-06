Voiton päässä täydellisyydestä - Golden State haki 3-0-johdon Clevelandista

Kevin Durant teki 31 pistettä, seitsemän niistä ratkaisuhetkillä, ja Golden State Warriors nousi voiton päähän NBA-koripalloliigan mestaruudesta kukistamalla Cleveland Cavaliersin 118-113.

Warriors on voittanut kaikki tämän kauden 15 pudotuspeliotteluaan, ja hakee täydelliselle keväälleen kruunua neljännessä finaalipelissä lauantaiaamuna Suomen aikaa. Yksikään joukkue ei ole voittanut kaikkia pudotuspeliottelujaan matkalla mestaruuteen, eikä yksikään ole noussut 0-3-tappiolta NBA-pudotuspelisarjan voittoon.

Finaalisarjan kaksi ensimmäistä peliä Oaklandissa musertavasti hävinnyt Cleveland oli kotikentällään 113-107-johdossa reilut kaksi minuuttia ennen loppusummeria, mutta Warriors teki pelin 11 viimeistä pistettä. Ensin Durant ja Stephen Curry nostivat koreillaan vieraat kahden pisteen päähän, ja sitten Durant naulasi kotijoukkueen selän katkaisseen kolmosen 45 sekuntia ennen loppua.

- Tähtäsin vain korin pohjalle ja varmistin, että jalkani ovat kolmen pisteen viivan takana. Olen harjoitellut tuota heittoa koko ikäni, Durant selvitti ratkaisuheittoa.

Durantin kolmosen jälkeen Clevelandin Kyrie Irving ei saanut omaa kaukoheittoaan koriin, ja Durant sekä Curry naulasivat kumpikin kylmähermoisesti kaksi vapaaheittoa.

- Halusimme vain pysyä (Clevelandin) kannassa, ja saimme lopussa muutaman (puolustus)pysäytyksen aikaan, Durant tiivisti komean vieraslopun.

- Hän otti homman haltuun. Huomasi, että hän tiesi tuon olevan hänen hetkensä. Hän on ollut mahtava pelaaja tässä liigassa jo pitkään, ja hän tietää, että nyt on hänen aikansa, Golden Staten valmentaja Steve Kerr ylisti Warriorsiin viime kauden jälkeen tullutta Durantia, joka on nyt hyvin lähellä ensimmäistä NBA-mestaruuttaan.

Warriorsin tähtikolmikosta Curry teki 26 pistettä ja Klay Thompson 30. Cleveland oli jälleen liikaakin LeBron Jamesin (39 pistettä, 11 levypalloa ja 9 syöttöä) ja Irvingin (38 pistettä) varassa.