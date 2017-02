Vitjaz repi pisteen lisää eroa Jokereihin

Jokereiden taistelu pudotuspeleihin pääsystä KHL-jääkiekkoliigassa käy tiukkana. Tiistaina liigan ainoassa ottelussa Minskin Dinamo sinetöi kuudentena joukkueena pääsyn pudotuspeleihin KHL:n länsilohkossa eli Jokereiden lohkossa, kun se kaatoi Jokereiden edellä taulukossa olevan Vitjazin.

Vierasjoukkue Vitjaz keräsi kuitenkin pisteen noustuaan päätöserässä 3-3-tasatilanteeseen. Minsk vei voiton lopulta voiton voittomaalikisalla.

Vitjazilla on nyt kaksi pistettä enemmän kuin Jokereilla, ja yksi ottelu vähemmän pelattuna. Kolmantena joukkueena kahdesta pudotuspelipaikasta taistelee Sotshi, joka on kolme pistettä Jokereita perässä. Sotshillakin on yksi ottelu enemmän pelaamatta.

Jokerit pelaa vielä kaksi ottelua, molemmat kotona. Nizhnekamsk tulee Helsinkiin 14. helmikuuta ja Kazan 16. helmikuuta.