Viron maajoukkuehyökkääjä Anier FC Lahteen

Jalkapalloliigan FC Lahti on tehnyt kauden 2018 loppuun saakka ulottuvan sopimuksen hyökkääjä Henri Anierin kanssa. Anier, 26, on Viron maajoukkuepelaaja, ja viimeksi hän on edustanut Skotlannin pääsarjan Inverness Caledonian Thistleä.

Anierilla on kokemusta myös Norjan ja Ruotsin pääsarjasta sekä Saksan 2. Bundesliigasta. Viron maajoukkueessa mies on 38 ottelussaan iskenyt seitsemän maalia.

- Saamme todella kovan profiilin hyökkääjän liigaan. Olemme seuranneet Henriä jo useamman vuoden, emme ole vain päässeet aloittamaan yhteistyötä aikaisemmin. Hän on Viron ykköshyökkääjä, joten olen todella innoissani, FC Lahden päävalmentaja Toni Korkeakunnas iloitsee tiedotteessa.