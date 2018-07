Viileänä pysynyt Partanen käveli Suomen mestariksi

Lappeenrannan Urheilu-Miesten Veli-Matti "Aku" Partanen käveli Suomen mestariksi Jyväskylässä torstaina. Partanen vei 20 kilometrin kilpailun nimiinsä näytöstyyliin ajalla 1.26,45. Toiseksi sijoittunut Elmo Koivunen jäi Partasesta liki seitsemän minuuttia.

– Mestaruus oli tavoitteena ja se tuli. Olen tyytyväinen tulokseen, mutta kävely oli vielä teknisesti jäykkää. Alussa vähän passailin, mutta vähitellen nostin vauhtia, Partanen totesi.

Pronssia käveli 19-vuotias Jaakko Määttänen. Hellekeli laittoi monen kilpailijan liki kanveesiin, mutta Partanen selätti kuuman kelin haasteet uudella tekniikalla.

– Kuumuus ei oikeastaan ollut mikään ongelma, vaikka toki tuntui. Kokeiltiin uutta viilennystekniikkaa, minkä tutkimukset ovat osoittaneet toimivaksi. Puolen tunnin lämmittelyn ajan pidin viilennysliiviä päällä ja jääpusseja olkapäillä, Partanen selvitti.

– Pysyin pitkään viileänä, ja sitten vielä kaadoin jäävettä päälle matkan varrella. Ei se kävely silti ihan leikiten mennyt, mutta aika nopeasti ratkesi voitto. Pystyin kävelemään ilman paineita.

Ojala keskeytti, Kinnunen ei startannut

Kultamitalisti Partasen lisäksi elokuun EM-kisoihin Berliiniin valitusta kolmikosta kukaan muu ei maalilippua ylittänyt. Kokenut Jarkko Kinnunen jätti SM-kisat väliin varotoimenpiteenä Italian leirillä sattuneen pienen jalkavamman vuoksi. Aleksi Ojala puolestaan keskeytti reilun kymmenen kilometrin jälkeen.

– Ekat pari kilometriä tulivat hyvin, mutta sitten jo viiden kilometrin jälkeen tuli kaikki nesteet kropasta ulos. Ei tähän tietenkään voi olla tyytyväinen, Ojala sanoi.

Berliiniin tähtäävä kolmikko palasi Italian korkean paikan leiriltä vasta keskiviikkona. Tämä kokeilu ei sopinut Ojalalle.

– Ei vaan kroppa ehtinyt tottua, kun vasta eilen lähdettiin vuoristosta alas. Eilinen pitkä matkapäivä ja huono ruokailu vaikuttivat myös varmasti. Nämä on kuitenkin testattava, ja nyt nähtiin, että tämä ei sovi ainakaan minulle.

Berliinissä Ojala tähtää rajussa 50 kilometrin rääkissä korkealle.

– Tavoitteena on pistesija. Oma ajatus on, että heti alusta nasta lautaan ja katsotaan, mihin se riittää. Se on minun tapa toimia. Turha sitä on takajoukkoihin jäädä kyttäämään. Ei sieltä ikinä nousta hyville sijoille tai mitaleille asti, Ojala paaluttaa.

Partanen on tavoitteiden suhteen maltillisempi.

– Viimeinen viritys haetaan kevyen treenin ja levon kautta. Toki me teemme vielä muutaman kovemman täsmätreenin. Pääosin työ on kuitenkin nyt tehty.

– EM-kisoihin edetään päivä kerrallaan. Katsotaan sitten 35 kilometrin jälkeen, tuleeko selkiä vastaan vai meneekö niitä ohi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että olen urani parhaassa kunnossa, Partanen selvitti.