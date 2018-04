Vettel otti paalupaikan Bakussa, Bottas aika-ajojen kolmas ja Räikkönen kuudes – katso ratkaisuhetket

Kimi Räikkönen pääsi hyvään vauhtiin formula 1:n MM-sarjan neljännen kilpailun aika-ajossa, mutta hän sortui ratkaisuhetkillä pieniin virheisiin. Paalupaikasta rajusti kamppaillut Räikkönen oli viimeisellä yrityksellään paaluvauhdissa, kunnes Ferrari oli livetä hänen käsistään.

Erhe viimeisen mutkan ulostulossa pudotti Räikkösen Azerbaidzhanin gp:ssä kuudenteen lähtöruutuun. Valtteri Bottas syöksyy Mercedeksellään matkaan kolmannesta ruudusta.

MM-sarjaa johtava Sebastian Vettel ajoi Ferrarille kolmannen perättäisen paalupaikan ennen Lewis Hamiltonia.

– Auto on parantunut koko viikonlopun ajan, perjantain harjoituksissa hankaluuksiin joutunut Vettel iloitsi C More Maxilla.

– Tällä radalla nähdään kuitenkin värikkäitä kilpailuita. Kilpailussa syntyy suurella todennäköisyydellä turva-autotilanteita.

Bakussa sattuu ja tapahtuu

Bakun katurata on juonikas ja se tarjoaa viljalti ohituspaikkoja.

– Lähellä ollaan, ja voi tulla hullu kisa, tyytyväisen oloinen Bottas arvioi sunnuntain kilpailun ennakkoasetelmia.

– Viime vuonna olin kilpailun alussa kierroksen kärkeä jäljessä ja sijoituin lopulta toiseksi.

Myös Bottaksen tallitoveri Lewis Hamilton koki tilanteen lupaavaksi.

– Tämä on hyvä rata. Täällä tosiaan pystyy ohittamaan, Hamilton myhäili.

Hamilton ajoi paalulle kauden avauskilpailussa Australiassa. Sen jälkeen Vettel on ollut joka kerta ykkösruudussa.

Azerbaidzhanin gp alkaa sunnuntaina kello 15.10 Suomen aikaa.