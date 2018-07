Venäjän MM-turnaus on tarjonnut katsojille mieleenpainuvia hetkiä – tässä kooste tapahtumista

Vain finaali on jäljellä. Venäjän MM-turnaus on tarjonnut kuukauden aikana katsojille useita mieleenpainuvia muistoja. Kokosimme niistä osan yhteen.

Mestarin kirous. Saksa koki saman kohtalon kuin Ranska (2002), Italia (2010) ja Espanja (2014). Edellisten MM-kisojen kultajoukkue pullahti sensaatiomaisesti ulos jo alkulohkovaiheessa.

Syöttövika. Espanja hieroi huimat 1 235 onnistunutta syöttöä neljännesvälierässä Venäjää vastaan ja hallitsi palloa 75 prosenttisesti, mutta isäntämaa sinnitteli jatkoon rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Voi, Salah. Yksi kisojen valovoimaisimmasta tähdistä, Liverpoolin hyökkääjä Mo Salah, pelasi käsivammansa jälkeen vain kaksi ottelua. Hyökkääjä teki kaksi maalia, mutta ne eivät lohduttaneet kaikki ottelunsa hävinnyttä Egyptiä.

Messi hukassa. Argentiinan ja Lionel Messin kisoista tuli pannukakku. Valmentaja Jorge Sampa oli heilui kentän laidalla kuin heinämies, mutta esitykset viheriöllä osoittivat, ettei hänellä ollut otetta joukkueestaan. Messi oli kaukana siitä, mitä on totuttu näkemään Barcelonassa.

Kuoksa kisoissa? Venäjän päävalmentaja Stanislav Tshertshenov sai tiuhaan soittoja presidentti Vladimir Putinilta. Kivikasvoinen koutsi kesti kotikisojen paineen ja johdatti isännät kaikkien yllätykseksi puolivälieriin asti. Habitus ja käsimerkit otteluiden aikana toivat elävästi mieleen Ettan lentopallojoukkueen valmentajan Olli Kuoksan.

Venäjän valmentaja Stanislav Tshertshenov johdatti jouk­kueensa yllätykseen ja pääsi presidentti Vladimir Putinin suosioon. KUVA: FRIEDEMANN VOGEL

Omassa päässä kolisi. Kisoissa tehtailtiin enemmän omia maaleja kuin kertaakaan aikaisemmin arvokisoissa. Fifa merkitsee maalin nykyisin oman pelaajan tekemäksi entistä herkemmin.

Kanté on kaikkialla. Zero Ninen klassikkokappale Never Stop Running saattaa sittenkin kertoa Ranskan keskikentän ikiliikkujasta N’Golo Kantésta. Merkittävä syy Ranskan menestykseen.

Pyöreä matkamuisto. Televisiokuvista näki, ettei katsomoon lentänyttä pelipalloa tarvinnut välttämättä palauttaa takaisin. Järjestysmiehet katsoivat vierestä, kun fanit panivat palloja omiin kasseihin ja veivät matkamuistoksi.

Kenen paikka? Turnauksen alussa herätti kummastusta, että osalla pelipaikkakunnista katsomoissa oli tyhjiä paikkoja. Esimerkiksi Jekaterinburgissa pelattu Uruguayn ja Egyptin välinen ottelu oli tällainen, vaikka Fifan mukaan 33 061 katsojaa vetävälle stadionille oli myyty lippuja 32 278. Lopulta yleisömääräksi ilmoitettiin 27 015.

Pohjoismaat ovat kartalla. Ruotsi eteni puolivälieriin, Tanska neljännesvälieriin, Islanti taisteli tasapäisesti, Pohjoismaiden kisamenestystä voi pitää kiitettävänä odotuksiin nähden. Ruotsi ja Tanska osoittivat, että tiiviillä joukkuepelillä ja loppuun saakka hiotulla taktiikalla voi edetä pitkälle.

Kroatian duo. Kroatia on pieni maa, mutta sen maajoukkueen keskikentän keskustaan piisaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Luka Modric ja Ivan Rakitic kelpaisivat mihin tahansa joukkueeseen.

Euro 2018. Välieristä lähtien pelattiin EM-kisoja. Välierävaiheiseen ei edennyt muita kuin eurooppalaisia joukkueita. Kaikki Afrikan maat tippuivat jo alkulohkovaiheessa ja Japani kannatteli Aasiaa neljännesvälieriin asti. Brasilian ja Uruguayn tie nousi pystyyn puolivälierissä.

Voihan Venäjä! Kisaturistut hämmästyivät: tavallinen venäläinen ihminen on ystävällinen ja vieraanvarainen. Kisat myönnettiin Venäjälle miten myönnettiin, mutta kisakaupungeissa järjestelyt toimivat erinomaisesti.

Jossain on Jekaterinburg. Toisaalta turistit joutuvat matkustamaan tolkuttomasti. Esimerkiksi Ruotsi pelasi alkulohkossaan Nizhni Novgorodissa, Sotshissa ja Jekaterinburgissa. Monella ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kiertää aina Moskovan kautta.

Puhtaus on puoli peliä. Japanin joukkue jätti pukuhuoneensa aina priimakuntoon ja kannattajat siivosivat roskansa katsomosta. Kulttuuri on erilainen, mutta japanilaisista soisi muidenkin ottavan esimerkkiä.

VAR. Kolme kirjainta, jotka tulivat pysyvästi jalkapalloon. Epäilijöiden määrä on vähentynyt, kun oikeus on voittanut. Epäselvän tilanteen tarkistaminen videolta on nyt huippufutiksen arkipäivää, vaikka oppimista riittää yhä.

Ei mitään hasardihommia. Belgia viehättää ja Eden Hazard pelasi elämänsä arvoturnausta. Taitavan kympin kuljetukset ja syötöt ovat olleet jokaisessa ottelussa priimaa.

Ironiset Leijonat. Englantilaisia on lyöty arvokisoissa niin monta kertaa, että he ovat oppineet ironisiksi. Kun joukkue alkoi edetä kisoissa, verkko täyttyi lukemattomista meemeistä, joissa kierrätettiin vanhaa Three Lions (Football’s Coming Home) -kappaletta.

Ylen hyvä. Yleä parjataan milloin mistäkin, mutta jalkapallon arvokisojen hoidossa se on noussut kansainväliselle tasolle. Tyhjän lätinän sijasta studiossa tarjotaan punnittua puhetta huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kiekkokisoissa.

Brasilian supertähden Neymarin kieriskelyt nurmella jäivät pysyvästi monen mieleen. KUVA: TATYANA ZENKOVICH

Nurmipora. Neymar on loistava jalkapalloilija, mutta brassin kieriskely nurmella herätti myötähäpeää, naureskelua, inhoa ja sääliä. Maineen palautus kestää jonkin aikaa.

Draaman helmet. Alkulohkon viimeisen kierroksen ottelut tarjosivat draamaa, kun yhtäaikaisesti pelatuissa otteluissa tilanteet vaihtuivat viimeisillä minuuteilla. Fifa pilaa nautinnon, kun MM-turnauksen muotoa muutetaan.

Vielä on toivoa. Egyptin maalivahti Essam El-Hadary pelasi MM-kisojen ottelun 45 vuoden ja 161 päivän ikäisenä. Hän torjui jopa rangaistupotkun.

Punaiset puuttuvat. Kun jäljellä on enää finaali ja pronssiottelu, vain neljä miestä on saanut turnauksessa punaisen kortin. Pelaajat tietävät, että VAR vaanii taustalla.

Kuuden osuman mies Harry Kane on vahvasti matkalla kisojen maalikuninkaaksi. KUVA: FACUNDO ARRIZABALAGA FACUNDO ARRIZABALAGA

Kane osuu. Englannin Harry Kane on matkalla maalikuninkaaksi. Näinkin se voi syntyä: kolme maalia rankkarista, kaksi osumaa Tunisian verkkoon, yksi onnekas ohjaus.

Päivän Diego. Ehkä oli hyvä, että Argentiina putosi hyvissä ajoin. Kuvat Diego Maradonasta otteluiden aikana eivät olleet aina kauniita. Diego tanssi, osoitteli keskisormia ja kävi myös sairaalassa.