Vedonvälittäjät pitävät peukkua Washingtonille - Vegasin mestaruus aiheuttaisi miljoonatappiot

Laajennusjoukkue Vegas Knights on saanut kannattajansa hurmokseen ensimmäisellä kaudellaan Pohjois-Amerikan jääkiekkoliigassa NHL:ssä. Las Vegasista löytyy silti yllättävästi myös Washingtonin kannatusta.

Washingtonin puolella ovat ainakin vedonlyöntitoimistot, joiden arvioidaan menettävän 5-7 miljoonaa dollaria eli jopa kuusi miljoonaa euroa, jos Vegas venyisi ensimmäisen kautensa päätteeksi mestaruuteen muiden joukkueiden jämäpelaajilla.

William Hill -toimistolle vedonlyöntikertoimia laskeva Nick Bogdanovich piti itseään nokkelana, kun hän asetti kauden alla Vegasin mestaruuden kertoimeksi 250-1. Hänen mielestään oikea kerroin olisi ollut 2 500-1.

- Jokainen asiantuntija arvioi, että Vegas jää länsilohkossa joko viimeiseksi tai viimeistä edelliseksi, Hill muistuttaa Denver Postin nettisivuilla.

Se olisi merkinnyt Vegasin karsiutumista pudotuspeleistä. Toisin kävi. Vegas huristeli komeasti pudotuspeleihin ja voitti Stanley cupin kolme ensimmäistä ottelusarjaansa.

Nyt se pelaa mestaruudesta.

William Hill -toimistossa on lyöty pari mojovampaa vetoa Vegasin mestaruudesta. Yksi vedonlyöjä on laittanut tuhat dollaria Vegasin voitosta kertoimella 50-1. Toisen pelaajan 200 dollarin veto on kertoimella 200-1.

Pienempien 50 dollarin vetojen kerroin on 250-1.

Washington johtaa loppuottelusarjaa voitoin 2-1 ennen ensi yönä pelattavaa neljättä ottelua.

