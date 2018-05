Vauhdikas Liverpool yrittää päättää Realin valtakauden

Mikäli kokemusta käyttää mittarina, jalkapallon Mestarien liigan loppuottelu on selvä juttu.

Real Madrid pursuaa Mestarien liigan voittaneita pelaajia, ja espanjalaisjätti jahtaa kolmatta peräkkäistä ykkössijaansa. Neljällä edelliskaudella Real on juhlinut ykkössijaa kolmesti.

Liverpoolin nykypelaajista kukaan ei ole ollut Mestarien liigan loppuottelussa.

Real ja Liverpool iskevät lauantaina yhteen Kiovassa pelattavassa finaalissa.

- Real on voittanut tämän pokaalin useammin kuin kukaan muu. Meidän täytyy olla keskittyneitä eikä miettiä menneitä, Liverpoolin egyptiläistähti Mohamed Salah sanoi Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

Vaikka Liverpoolin pelaajat eivät ole olleet aiemmin Mestarien liigan finaalissa, päävalmentaja Jürgen Klopp on. Saksalainen Klopp oli Borussia Dortmundin peräsimessä, kun joukkue taipui kauden 2012-2013 loppuottelussa Bayern Münchenille.

Kloppin komennossa Liverpool on pelannut vauhtijalkapalloa, joka on tuottanut valtavasti maaleja. Liverpool on tehnyt tällä kaudella eniten osumia Mestarien liigassa.

- Hän (Klopp) ei ole vain minun ystäväni vaan jokaisen tässä joukkueessa, Salah sanoi.

Realilla vaikea tie

Liverpool sai finaalia ennen mukavan uutisen, kun Emre Can palasi selkävammansa jäljiltä harjoituksiin. Hän ei kuitenkaan ole ollut tositoimissa maaliskuun jälkeen, joten pelivire on arvoitus.

Zinedine Zidanen valmentama Real pääsee loppuotteluun ilman pahoja poissaoloja. Joukkue on kaatanut pudotuspeleissä suurseurat PSG:n, Juventuksen ja Bayern Münchenin.

- Olemme tulleet finaaliin reittiä, joka on yksi vaikeimmista kuviteltavista. Liverpool on tekninen ja nopea joukkue, Realin Sergio Ramos sanoi Uefalle.

Mikäli Real voittaa finaalin, se jatkaa espanjalaisten valtakautta eurokentillä.

Mestarien liigan ykköstila on mennyt neljällä edelliskaudella espanjalaisjoukkueille, ja Atletico Madrid on hallitseva Eurooppa-liigan voittaja.

Realin voittaessa nähtäisiin harvinaisuus, sillä Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan pokaalit olisivat saman kaupungin seuroilla.

