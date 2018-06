"Vamos, Argentina, Messi, Maradona, Copa!" – argentiinalaiset seuraavat intohimoisesti maajoukkuettaan, mikä näkyy ja kuuluu myös Venäjällä

Koko Nizhni Novgorodin kävelykatu täyttyi torstaina latinojen laulusta, jossa vannotaan pyhien asioiden nimeen.

On torstain iltapäivä Nizhni Novgorodin kävelykadulla, eikä Bolshaja Pokrovskajalla ole ennen tällaista iltapäivää nähty.

Paikalliset venäläiset hymyilevät innoissaan. He ottavat kuvia toisensa jälkeen tai painavat punaisesta napista videokameransa päälle.

Koko toista kilometriä pitkä kävelykatu on yhtä ihmisten merta.

Täällä he nyt ovat: taivaansiniset argentiinalaiset ja punavalkoruudulliset kroatialaiset.

Lähteestä riippuen argentiinalaisia on Nizhni Novgorodissa 20 000–30 000, kroaattejakin yli 10 000:n lössi. Vaikka Nizhni Novgorodissa on 1,3 miljoonaa asukasta, kaupungin itäpuolen ydinkeskusta on sen verran pieni, että MM-turnaus todella näkyy katukuvassa.

Se myös kuuluu! Vaikka ei hallitsisi espanjaa lainkaan, argentiinalaisten suosikkilaulun jujun tunnistaa heti: Vamos, Argentina, Messi, Maradona, Copa!

Pyhiä asioita argentiinalaisille: Diego Maradona, paavi Franciscus ja Leo Messi. KUVA: Kai Nevala

Yleensä Nizhni Novgorod on kiekkokaupunki, jota hallitsee paikallinen Torpedo, monien suomalaistenkin seura. Tänä kesänä kaupunki on muutaman viikon ajan aivan poissa tolaltaan, kun fanit ympäri maailmaa saapuvat juhlistamaan urheilutapahtumien kuningasta.

Nizhni Novgorodilla on nyt paikka kartalla.

Jos haluaa huokaista ja nauttia hiljaisemmasta hetkestä, kannattaa siirtyä toviksi Kremlin puolelle. 13 tornin linnoitus imee argentiinalaisia sisäänsä, mutta laulut jäävät ulkopuolelle.

Kremlistä löytyvät myös isä ja pojat. Marcelo Vanelli ja hänen kaksospoikansa Santino Vanelli ja Franco Vanelli tutkivat kaupungin merkittävintä nähtävyyttä.

Pojat ovat vasta 11-vuotiaita, mutta tämä on heille jo toinen MM-turnaus. Neljä vuotta sitten he näkivät Argentiinan voitto-ottelun Bosnia-Hertsegovinaa vastaan Rio de Janeiron legendaarisella Maracanãlla.

Venäjälle perhe lensi Buenos Airesista Madridin kautta. Kolmikon reissu kestää viikon verran.

– Tämä on meille ensimmäinen kerta Venäjällä. Ihmiset ovat olleet erittäin ystävällisiä. Yleensä kukaan ei vain puhu englantia, mutta ei siitä ole tullut paljon ongelmia, Marcelo Vanelli sanoo.

Marcelo Vanellin 11-vuotiaat kaksospojat Santino ja Franco ovat päässeet iästään huolimatta jo toistamiseen nauttimaan MM-kisojen tunnelmasta. Taustalla Nizhni Novgorodin stadion. KUVA: Kai Nevala

Perheen oma seura on Independiente. Ja totta kai: pojat pelaavat jalkapalloa itsekin, toinen laitapakkina, toinen topparina.

Kaksoset vannovat Leo Messin nimeen, mutta isältä pitää kysyä klassikko: Messi vai (Diego) Maradona?

– On erittäin vaikea sanoa. Maradona oli enemmän intohimoisempi, Messillä on vielä enemmän taitoa.

Kun sydän puhuu, silloin on matkustettava, vaikka se maksaisi paljon.

– Noin 15 000 dollaria (13 000 euroa) koko matka, isä ynnää.



Siinä olivat isä ja pojat, mutta nyt peliin heitetään vielä pyhät henget.

Juan Szewe, Luciano Osenda, Enzo Osenda, Ignacio Cordoba ja Nehemias Kihn levittävät kävelykadulla esiin lakanan, jossa vapaasti käännettynä rukoillaan pyhän hengen eli Messin nimeen.

Viisikko seikkailee Venäjällä lapsuudesta alkaneen ystävyytensä vuoksi. He ovat kotoisin 100 000 asukkaan Rafaelasta, noin 550 kilometriä Buenos Airesista luoteeseen.

Puhetorveksi valikoituu Saksaan muuttanut Szewe. Kuten nimikin kertoo, hänen sukujuurensa ovat Puolasta.

– Olimme ensin viisi päivää Prahassa. Tulimme Moskovaan 16. kesäkuuta ja katsoimme Argentiinan avausottelun. Pojat lentävät takaisin kotiin 28. kesäkuuta. Jos Argentiina pelaa finaalissa, yritän ehkä saada vielä lipun.

Szewen mukaan kisareissun kuvio on selvä.

– Me argentiinalaiset olemme hulluja, todella intohimoisia, ja rakastamme jalkapalloa. Rentoudumme, juomme olutta, laulamme ja huudamme. Moskova oli mielenkiintoinen, mutta täällä ei ole niin paljon nähtävää. Kaikkein tärkein on kuitenkin jalkapallo.

Suurin osa argentiinalaisista ei ole aikaisemmin käynyt Venäjällä. Rafaelan miesten ennakkoluulot ovat karisseet matkan aikana.

– Venäläiset ovat olleet superystävällisiä. He haluavat ottaa kuvia meistä ja laulaa kanssamme. Venäläiset eivät ole olleet lainkaan sellaisia kuin meille on sanottu.

Yksi numero on argentiinalaisille pyhä, sillä fanien pelipaitoihin on painettu kymppi. Szewe opettaa vielä espanjaksi lauseen.

– Kun pallo menee Messille, ihme voi tapahtua.

Oli illan lopputulos mikä tahansa, yksi asia on varma: laulu ei lakkaa.