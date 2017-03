Valtter Virtanen liukuu vihdoin MM-jäälle

Valtter Virtanen liukuu Helsingin Areenan jäälle taitoluistelun MM-kisojen miesten kilpailun lyhytohjelmaan kello 14.45 ja kirjauttaa samalla ansioluetteloonsa uuden merkinnän. Kesäkuussa 30 täyttävä Virtanen on Helsingin MM-kisojen vanhin debytantti. Takanaan hänellä on jo kuudet EM-kisat, mutta MM-kisoihin vaadittava pisteraja ylittyi vasta tällä kaudella.

- Totta kai on ihan mieletön fiilis. Viisi vuotta on ollut noi nykyiset pisterajat ja viisi vuotta niitä on jahdattu. Kyllä tähän koko ura kulminoituu, se että olen tehnyt pitkäjänteistä työtä, Virtanen sanoi Suomen maajoukkueen mediatapaamisessa.

Virtanen on 29-vuotiaana lisännyt ensimmäisen kerran urallaan ohjelmaansa neloishypyn, joka on nykyään huipulla pakollinen lajin muuttuessa koko ajan urheilullisemmaksi.

- Vuosi sitten neloishyppy meni ekan kerran treeneissä. Se oli ehdoton pisterajojen saavuttamiseksi. Ihan en pysty vastaamaan aasialaisten neljään neloishyppyyn, mutta ensi kaudella sitten kaksi, Virtanen lupaili.

Virtasta valmentaa hänen vaimonsa, saksalainen Alina Mayer-Virtanen, joka on koulutukseltaan psykologi. Mayer-Virtasen mukaan 29-vuotiaana uuden oppiminen on erilaista kuin 16-vuotiaana.

- Minusta hänellä on aina ollut fyysiset edellytykset hyppyihin. Kyse on ollut päästä, Mayer-Virtanen sanoo.

- Vanhempana alkaa miettiä miten asioita tekee. 16-vuotias ei vielä mieti mitä tekee, hän vain tekee. 29-vuotias miettii, tekeekö oikein ja tulee myös helpommin epävarmaksi, koska on tietoisempi toiminnastaan.

Lyhytohjelman 24 parasta luistelijaa etenee vapaaohjelmaan.