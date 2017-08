Valmentaja ylistää Pitkämäen karsintaheittoa: Se oli kauden paras

Valmentaja Hannu Kangas ihastelee Lontoossa jälleen kerran Tero Pitkämäen kykyä onnistua kauden tärkeimmissä kilpailuissaan. Pitkämäen edelliset kilpailuheitot olivat vaisuja, mutta Lontoon MM-kisojen karsinnassa hän sai parhaan esiin.

Pitkämäki oli karsinnassa neljäs kauden toiseksi pisimmällä heitollaan 85,97.

- En tiennyt, mitä odottaa. Lähtökohta heinäkuun vaikeuksien jälkeen oli, että pääseekö vielä kuopasta reunan päälle. Viimeinen viikko ennen kisoja oli erittäin kevyt, ja se oli ainut ratkaisu, Kangas selitti yllätyksen taustaa.

- Mutta tuli hyvä heitto, jopa kauden paras.

Pitkämäki kuvasi suoritustaan rennoksi, kun hän sai vauhdinjuoksuunsa toimivan rytmin. Kangas korosti, että Pitkämäki sai vetovaiheessa vasempaan kylkeensä pitoa. Ylävartalo ei karannut keihään alta vasemmalle.

- Vauhdista oli pikkasen pois, mutta pito oli hyvä. Hän pystyi siitä hyvään suoritukseen, Kangas pohti hienoa karsintakiskaisua.

- Asia liittyy myös vauhdinjuoksuun ja siihen, miten vauhti kulkee loppuun asti.

Orimattilan MM-kenraalissa Pitkämäen heitto oli pahasti sekaisin. Lontoossa Kangas näki käänteen parempaan jo verryttelyssä.

- Huomasin, että nyt tukijalka ja lantionseutu pitää. Sanoin, että anna mennä vaan, Kangas hymyili.

Valmentaja uskoo Thomas Röhleriin

Kangas laskee olympiavoittaja Thomas Röhlerin saksalaisista ennakkosuosikeista vahvimmaksi lauantain keihään MM-finaalissa. Johannes Vetter oli karsinnan paras huikealla tuloksella 91,20, mutta Kankaan mukaan se saattaa verottaa 24-vuotiaan saksalaisen iskukykyä.

- Vetter on hurjassa kunnossa. Jos hän lataa myös lauantaina ysikymppisen, pitää ottaa hattu pois päästä, Kangas sanoi.

- Oletan, että Röhler olisi finaalin vahvin saksalainen. Sen puolesta puhuu olympiavoitto ja muu kokemus.

Vetter heitti ennen torstain karsintaa kymmenkunta 85-metristä verryttelykentällä. Stadionilla hän lämmitteli kättään vielä kolmella 88-metrisellä ja murjaisi sen perään 91 metrin karsintaheiton.

- Se on kova annos ja varmasti hän toteuttaa samaa kaavaa myös ennen loppukilpailua, Kangas pohdiskeli loppukilpailun aattona Lontoossa.

- Jos hän heittää ensimmäisellään pommin myös finaalissa, game is over (peli on pelattu). Jos näemme epäonnistuneen 85-metrisen, muilla on mahdollisuus. Mutta on selvää, että muilla on kova työ voittaa saksalaiset.

Pitkämäki kuuluu haastajiin

Röhler ylitti karsintarajan tuloksella 83,87 ja kertoi ottaneensa karsinnan säästellen. Toisaalta hän joutui käyttämään karsintarajaan kaksi yritystä.

- Thomas varoi turhaa rasitusta. Heikko karsinta ei kerro hänestä mitään, Kangas arvioi.

- Hän tulee parhaimmillaan viivalle hurjan kovaa. Jos tekniikka osuu siinä vauhdissa kohdalleen, keihäs on tosi kaukana.

Muiksi mitaliehdokkaiksi Kangas laskee Lontoon 2012 kisojen olympiavoittajan Keshorn Walcottin ja Tshekin Jakub Vadlejchin. Pitkämäki kuuluu valmentajan mielestä mitaliehdokkaiden haastajiin.

- Tulee tasokas kilpailu, muttei välttämättä ihan niin hurja kuin karsinnasta voisi päätellä. Karsinnan ja finaalin välissä on vain yksi välipäivä, ja monella miehellä on kovat paineet. Joku heittää ainakin lähelle 90 metriä, mutta 87-metrisellä taistellaan mitalista.