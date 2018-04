VaLePan syöttö murskasi Hurrikaanin finaaliavauksessa

Vammalan Lentopallo avasi tiistaina vuoden 2018 lentopalloliigan finaalit Sastamalassa murskaavalla 3-0-kotivoitolla Hurrikaani-Loimaata vastaan. Hurrikaani aloitti jokaisen erän hyvin, mutta yhdessäkään vire ei kestänyt loppuun saakka.

Avauserässä VaLePa karkasi ratkaisevaan 17-13-johtoon Markus Kaurton syötettyä kaksi ässää peräkkäin.

Toista Hurrikaani johti 18-15, mutta jälleen Kaurton syöttövuoro oli vieraiden tuho, ja sen jälkeen tilanne oli 22-18. Joukkoon mahtui kaksi ässää.

Kolmatta Hurrikaani johti 9-6, sitten oli Mikko Eskon vuoro syöttää pitkä putki, ja pian VaLePa johti 14-9. VaLePa syötti erässä viisi ässää, ja yhteensä niitä kertyi 11.

- Leijasyöttäjämme syöttivät minne piti. Jos (Thomas) Douglas-Powell oli kentällä, niin hän oli kohde, sanoi VaLePan Olli Kunnari.

Australialaisista yleispelaajista Max Staples teki seitsemän ja Thomas Douglas-Powell vain kuusi pistettä. Douglas-Powellille kirjattiin viisi vastaanottovirhettä, Staplesille kolme.

- Tämä oli finaalien ainoa ottelu, kun näille kahdelle tulee tuollaisia virheitä. En yllättynyt Vammalan syötöstä, mutta siitä yllätyin, että suoria vastaanottovirheitä tuli noin paljon, sanoi Hurrikaanin valmentaja Lauri Rantanen.

Kunnari tehomiehenä

Kunnari teki 19 pistettä kovilla 64 prosentin hyökkäystehoilla. Hurrikaanin iskijöistä vain Antti Ropponen oli omalla tasollaan, hän teki 15 pistettä.

VaLePan keskitorjujat olivat monta luokkaa tehokkaampia kuin Hurrikaanin virkaveljet, Kaurto teki 11 ja Tommy Carmody 10 pistettä. Heikon vastaanoton takia Hurrikaanin passari Maksim Buculjevic ei juuri päässyt käyttämään keskihyökkäystä.

- Seuraava peli on Loimaalla, ja se on Hurrikaanin ainoa kotiottelu sen omassa salissa, missä sen syöttö on usein ollut vahva. Torstaina olisi tärkeää hakea vierasvoitto, Kunnari sanoi.

Viime kaudella VaLePa kaatoi Hurrikaanin finaaleissa voitoin 4-0. Silloin finaalit alkoivat runkosarjan voittaneen Hurrikaanin kotikentällä, VaLePa voitti ottelun 3-1.