Vahva me-henki vei Pikkuleijonat MM-loppuotteluun, Annuselle nollapeli

Positiivisuus huokuu puhelinverkon välityksellä Tsheljabinskistä asti. Suomen alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Tommi "Hölö" Niemelä kuulostaa iloiselta, ja syytä onkin. Niemelän johtama lauma pikkuleijonia eteni MM-loppuotteluun kaatamalla välierässä Ruotsin 2–0.

Välierä eteni Suomen kannalta kaksijakoisesti. Finaalipaikkaan tarvitut maalit syntyivät jo avauserässä. Konsta Hirvonen yllätti Ruotsin maalivahdin Olof Lindbomin rannelaukauksella ja Jesperi Kotkaniemi tälläsi kiekon ylivoimalla ylänurkkaan erän loppuminuuteilla. Hyvää avauserää seurasi vaisumpi jakso, jossa Ruotsi otti ohjat.

Niemelän mielestä Suomen peli ei passivoitunut.

– Ruotsi pystyi pelaamaan toisen erän paremmin. Heidän ymmärryksensä toisen erän hyökkäyspelistä oli selkeästi parempi kuin meidän. Meillä tuli keskialueella liikaa irtokiekkoja, joista kaveri pääsi kääntämään, ja pelin virtaus oli meitä vastaan. Se johti huonorytmisiin hyökkäyksiin, ja oli pakko puolustaa keskustaa vähän enemmän. Se johti siihen, että olimme tokassa erässä vähän pelin virtauksessa jäljessä. Kolmannessa erässä ekan kasin (8 minuuttia) ajan vähän samaa, mutta loput kaksitoista pelattiin aivan loistavasti johtoasemassa. Pysyttiin kiekossa ja pelattiin pitkiä hyökkäyksiä. Hieno peli jätkiltä.



Möksötys pois

Päävalmentaja kokee Pikkuleijonien suurimmaksi vahvuudeksi joukkuehengen.

– Vahva me-henki. Kaikki neljä kenttää, kaikki seitsemän pakkia, 13 hyökkääjää ja kolme maalivahtia. Heillä on ymmärrys siitä, että yhdessä asioita tekemällä voidaan voittaa ja saavuttaa mitä vaan. Se näkyy pelissä. Kaikki, jotka jäällä käy, pystyvät tuottamaan, ja se on kyllä hienoa.

Välierässä maalivahti Justus Annunen tuotti nollapelin 29 torjunnalla ja ansaitsi päävalmentajankin kehut.

Niemelä puhuu paljon ja positiivisen asenteen puolesta. Hän kokee elämän olevan hienompaa silloin, kun hymyilee eikä möksötä ja ajattele, että elämä olisi kurjuuden maksimointia.

– Uskon vahvasti siihen, että jos näemme asioiden positiivisia puolia ja pystymme menemään sen kautta, että voimme onnistua, silloin on mahdollista tehdä asioita, joita ei muuten tulisi tehtyä. Semmoinen pelon ja virheiden pelkäämisen kautta eläminen on melko raskasta. Mennään mieluummin niin päin, että oikeasti uskotaan ja uskalletaan ja hymyillään ja mietitään sen jälkeen mitä tapahtui.

Niemelän valmennustapa sisältää rutkasti puhumista myös pelaajien kanssa.

– Kopissa se on vähentynyt huomattavasti elämän mittaan, mutta pelaajien kanssa jutellaan tosi paljon. Kanssakäyminen ja vuorovaikutus on kaiken kehittymisen lähtökohta, ja valmentajan tehtävä on nimenomaan auttaa pelaajia eikä niinkään käskeä heitä. Vuorovaikutus on oltava siellä. Uskon, että se auttaa maksimaaliseen kehitykseen.