Uutisanalyysi: Ristiriitaista, hurskastelevaa ja kyynistä - Lontoon MM-yleisön reaktiot kertovat yleisurheilun ilmapiiristä

Lauantai-iltana yhdysvaltojen Justin Gatlin päästi ilmoille voitonhuudon, johon Lontoon MM-kisojen yleisö vastasi buuauksella. Edellisenä iltana sama yleisö oli juhlinut täysin palkein, kun Mo Farah voitti 10 000 metrin maailmanmestaruuden.

Sama yleisö ei ole reagoinut mitenkään, kun Lontoon kilpailujen seassa on pidetty erikoisia palkintoseremonioita, joissa yksittäiset urheilijat nousevat palkintokorokkeelle saamaan kauan sitten voittamiaan mitaleita.

Kyse on vanhojen testinäytteiden uusinta-analyysien tuottamien käryjen aiheuttamista mitalien uusintajaoista. Lontoon MM-kisoissa lähes 40 urheilijaa noutaa tällaisen mitalin vaimeiden aplodien säestämänä.

Yleisön reaktiot ovat ristiriitaisia, hurskastelevia ja kyynisiä - aivan kuten ilmapiiri tässä perinneurheilussa. Yleisurheilu on laji, joka on aina pyrkimässä puhdistumaan uusimman dopingskandaalin jäljiltä.

Totuus näkyy silmistä

Gatlin joutuu kantamaan pahan pojan viittaa, koska hän kärsi neljän vuoden kilpailukiellon käryttyään testosteronista 2006. Vuoden 2001 amfetamiinikärystä hän selvisi, koska se tuli tarkkaavaisuushäiriöön määrätystä lääkkeestä.

Käryt eivät tee hänestä poikkeusta maailman nopeimpien miesten joukossa - päinvastoin. 33:sta kaikkien aikojen nopeimmasta sadan metrin tuloksesta yhdeksän on Usain Boltin nimissä - ja hän on listan ainoa nimi, jonka tilillä ei ole dopingkäryä.

Gatlinin mukaan hänen testosteronikärynsä johtui hierojan käyttämästä voiteesta. Se on selitys, johon Lontoon yleisö ei usko.

Mutta kun kyse on Mo Farahista, yleisö luottaa Britannian yleisurheiluliiton huippu-urheilujohtajan Neil Blackiin. Farahin ympärillä on pyörinyt dopingepäilyjä niin tiiviisti, että eteläafrikkalaisen urheilufysiologin Ross Tuckerin mielestä Farah on "lajin vähiten uskottava urheilija".

Toissa vuonna paljastui, että ennen Lontoon 2012 olympialaisia Farah jäi kaksi kertaa tavoittamatta dopingtestiä varten. Toisella kerroista Farahia ei tavoitettu kotoaan, koska hän ei oman selityksensä mukaan kuullut ovikelloa. Kolmas väliin jäänyt testi olisi tuonut kilpailukiellon.

Viime vuonna Farah sai selitellä yhteyksiään valmentaja Jama Adeniin, jonka Espanjan poliisi oli pidättänyt löydettyään tältä lastin dopingaineita. Farahin nykyinen valmentaja Alberto Salazar on parhaillaan Yhdysvaltain antidopingtoimikunnan tutkinnan kohteena. Tutkinnasta julki tulleet tiedot kertovat lääketieteellisen erivapauden väärinkäytöstä sekä testosteronin ja reseptilääkkeiden käytöstä ilman lääkinnällistä tarvetta.

Neil Black sanoi kisojen aattona olevansa vakuuttunut Farahin syyttömyydestä. Blackin perustelu? Hän kertoi katsoneensa Farahia silmiin.

Venäjä, Etiopia...

Venäjä on dopingin takia edelleen suljettuna kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, ja MM-kisojen alla julki on tullut uutta tietoa toisesta dopingtestauksen kehitysmaasta. Guardian ja ARD paljastivat, miten löysästi Etiopiassa testataan. Guardianin toimittaja pystyi ostamaan epohormonia ilman reseptiä apteekista Addis Abebasta. ARD vieraili Etiopian mestaruuskisojen dopingtestaustiloissa, jotka kumisivat tyhjyyttään.

Hiukan ennen sadan metrin finaalia Etiopian ME-nainen Almaz Ayana huristeli Lontoossa 10 000 metrin ylivoimaiseen voittoon.

- Ennen kuin Etiopia alkaa noudattaa kunnollisia dopingsääntöjä ainakaan minä en hyväksy tällaisia suorituksia, kirjoitti matkan entinen maailmanmestari Liz McColgan Twitterissä.

Kirjoittaja on STT:n urheilutoimittaja Raiko Häyrinen.

