Uutisanalyysi: Etta ei ollut vielä henkisesti valmis harppaamaan liigan välieräjoukkueeksi

Tuska Lentopalloseura Ettan miesten liigajoukkueen sisäpiirissä on yhä kova. Parhaillaan käynnissä ovat välierät, joihin päävalmentaja Olli Kuoksan johtama oululaisjoukkue tähysi.

Tavoite ei ollut haihattelua. Runkosarjassa Etta tarjosi kannattajilleen näytöksiä, jotka olivat viihdearvoltaan parasta A-ryhmää ja jotka myös alleviivasivat joukkueen menestyspotentiaalia.

15. marraskuuta 2017 Oulussa pelattiin liigan syyskauden huipentanut ottelu. Muutamaa päivää aiemmin Mestarien liigan paikkansa varmistanut Vammalan Lentopallo jäi Ettan jalkoihin erin 3–1.

Hurmosta ei ollut vain Ettan otteissa, vaan myös katsomossa. Tuhannen katsojan raja ylittyi, ja tunnelma Urheilutalon salissa oli tiivis kuin Sun Volleyn vuoden 2010 mestaruuskevään otteluissa.

Ennen Oulussa kärsimäänsä tappiota VaLePa ehti voittaa kotimaan kentillä 35 liiga- ja cup-ottelua peräkkäin.

Marraskuisena keskiviikkoiltana VaLePa:n tähdet Olli Kunnari, Mikko Esko ja Urpo Sivula olivat sivustakatsojia, kun Ettan pelaajat nöyryyttivät Eetu Pennasen, Joonas Jokelan, Niko Haapakosken ja Antti Ronkaisen johdolla nimekkäämpiä kollegoitaan.

Viimeiseen palloon latautui vahvaa symboliikkaa, kun Ettan Markus Väisänen torjui Kunnarin – liigan kirkkaimman tähden – lyönnin ja varmisti isäntien voiton.

Hetki nosti Olli Kuoksan tunteet pintaan. Hän aloitti työnsä Ettassa kesällä 2009.

Tuolloin Etta oli ykkössarjajoukkue, jonka harva otti vakavasti.

Voitto VaLePa:sta oli Etta-yhteisölle paljon enemmän kuin tavallinen, kolme pistettä tarjonnut peli. Tuuletuksiin tiivistyi vuosien työnteko, jonka kruunasi nousu sarjan kärkeen, runkosarjan ensimmäisen kolmanneksen ”mestariksi”.

VaLePa:n oululainen päävalmentaja Sami Kurttila antoi ottelun jälkeen ymmärtää, että hän pitää Ettaa jopa oman joukkueensa ykköshaastajana.

”Etta on aina puolustanut pirun hyvin, mutta ero aiempiin kausiin syntyy siitä, että laitahyökkääjät ovat kasvaneet henkisesti”, Kurttila kehui Joonas Jokelaa ja Antti Ronkaista.

Tätä taustaa vasten Ettan romahdus kauden tärkeimmällä hetkellä – puolivälieräsarjassa Perungan Poikia vastaan – on mysteeri, joka mietityttää Kuoksaa pitkään.

Vaikka Etta hävisi puolivälierien avauspelin, arvotti esimerkiksi rahapeliyhtiö Veikkaus oululaisjoukkueen ylivoimaiseksi suosikiksi myös seuraavassa ottelussa PerPo:n kotikentällä.

Päättynyt kausi osoitti, että juuri suosikin paineiden käsittelyssä Ettan pelaajilla ja valmennusryhmällä on paljon opittavaa.

Toinen kriittinen pohdinnan aihe on, miksi Ettan peli ei kehittynyt syksyn huippuesitysten jälkeen. Tai jos kehittyi, pahimpien kilpailijoiden vauhti oli Ettaa kovempi.

Vielä joulukuussa PerPo oli pelillisesti Ettan perässä, mutta puolivälieräsarjassa rovaniemeläisjoukkue voitti hämmentävästi yhdeksän viimeistä erää putkeen.

Runkosarjan kolmas sija ja 19-vuotiaan hakkurin Joonas Jokelan pistepörssivoitto kertovat, että seurassa on tehty paljon oikeita asioita.

Olli Kuoksa tietää silti, että liigatasolla korostuu myös ja ennen kaikkea tuloksenteko. Keväällä 2011 Etta eteni liigassa neljän parhaan joukkoon ja pelasi välierissä juuri PerPo:a vastaan. Sen jälkeen Etta on hävinnyt puolivälieräsarjan seitsemän kertaa peräkkäin. Luku ei ainakaan kaunista Kuoksan valmentajauran ansioluetteloa.

Tuleva kausi on tulisieluiselle lentopallopersoonalle kymmenes Ettan luotsina. Ensimmäisen, liiganousuun huipentuneen Etta-kautensa päätteeksi Kuoksa totesi: ”

Jos elämä on liian tasaista, ala lentopallovalmentajaksi. Tässä on pakko murehtia koko ajan.”

Nyt lajin seuraajien keskuudessa on virinnyt keskustelu siitä, onko Kuoksa enää oikea henkilö viemään Ettaa eteenpäin. Seurajohdon on pidettävä pää kylmänä ja nähtävä tuloksen taakse. Kuoksa on seuralle valtti, jonka avulla Etta voi jatkossakin houkutella Jokelan kaltaisia superlahjakkuuksia Ouluun.

Kuoksa pystyy valmennustaidoillaan ja kovalla arkisella vaatimustasollaan koulimaan nuorukaisista mitat täyttäviä liigapelaajia.

Yksi luottamuksen osoitus valmentajalle on, että esimerkiksi Jokela jatkaa näillä näkymin uraansa Ettassa, vaikka hänelle olisi ottajia muuallakin.

Jos Kuoksa osaa suojatteineen käsitellä tapahtuneen oikein, jalostaa pettymys Ettasta mitalijoukkueen. Kehitysaskel vaatii malttia ja sen, että joukkue pysyy kasassa.

Viime syksynä julkisuuteen putkahti tieto Ettasta tehdystä konkurssihakemuksesta, joka oli puheenjohtaja Jukka Parkkisen mukaan seuraus ”kirjanpidollisesta sekaannuksesta”.

Yhden sekaannuksen voi ymmärtää, mutta uudet, vastaavat uutiset olisivat Ettan uskottavuudelle raskas kolaus.

Seurajohdon tärkein tehtävä on talouden tasapainotus. Kassa ei karttunut välierien tai jopa finaalien lipputuotoilla, jotka näyttivät talven aikana mahdollisilta ja joita toivottiin seurassa sormet ristissä.

Akuutin rahantarpeen hetkellä kikkapussista on kaivettu esiin tuttu temppu: Etta aloitti kausikorttikampanjan, jonka ovat toteuttaneet muun muassa RoPS, PS Kemi, AC Oulu ja Lippo Pesis.